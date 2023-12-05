Sıcaklıklar düşmeye devam ediyor (Bugün hava nasıl olacak?)

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Erzurum ve Muş çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olamk üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAKKÂRİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu