Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (5 günlük hava tahmini)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmini raporunu yayımladı. Yaz değerlerine çıkan sıcaklıkların yarın 5 derece düşmesi bekleniyor. Marmara'da poyraz kuvvetli ve soğuk esip üşetecek. Cumartesi ise tüm yurtta yağış hakim. İşte Ankara, İzmir, İstanbul'da 5 günlük hava tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmini raporunu yayımladı.
Beş büyük kentte hava güneşli, rüzgarlar hafif. Çarşamba İstanbul'da haftanın en ılık günü, perşembeden itibaren poyraz kuvvetli ve soğuk esecek.
Bursa'da perşembe yağmur geçişleri var. İstanbul 23, Ankara 22, İzmir 28, Bursa 26, Antalya 25 derece.