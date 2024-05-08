Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (5 günlük hava tahmini)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmini raporunu yayımladı. Yaz değerlerine çıkan sıcaklıkların yarın 5 derece düşmesi bekleniyor. Marmara'da poyraz kuvvetli ve soğuk esip üşetecek. Cumartesi ise tüm yurtta yağış hakim. İşte Ankara, İzmir, İstanbul'da 5 günlük hava tahmini...

Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (5 günlük hava tahmini) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmini raporunu yayımladı.

Beş büyük kentte hava güneşli, rüzgarlar hafif. Çarşamba İstanbul'da haftanın en ılık günü, perşembeden itibaren poyraz kuvvetli ve soğuk esecek.

Bursa'da perşembe yağmur geçişleri var. İstanbul 23, Ankara 22, İzmir 28, Bursa 26, Antalya 25 derece.

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Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (5 günlük hava tahmini) - 2

Marmara'da rüzgar bir gün daha hafif esecek, sonraki günlerde ise poyraz kuvvetlenecek. Perşembe Balıkesir-Çanakkale civarında, cuma bölge genelinde yağmur var. Edirne ve Balıkesir 28, Çanakkale 26 derece.

Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (5 günlük hava tahmini) - 3

İç Anadolu güneşli, hava sakin, Eskişehir 25, Konya 22, Kayseri 20, Sivas 18 derece. Gece sıcaklıkları da arttı, sabahlar daha ılık başlıyor. Perşembe ve cuma en sıcak günler.

Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (5 günlük hava tahmini) - 4
Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (5 günlük hava tahmini) - 5
Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (5 günlük hava tahmini) - 6

Ege'de çarşamba bölge genelinde rüzgar hafif ve hava açık, perşembe Manisa-Denizli kesiminde yağmur geçişleri görülebilecek, Manisa 29, Muğla 26, Denizli 30, Bodrum 28 derece.

Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (5 günlük hava tahmini) - 7

Akdeniz'de iki gün daha hava güneşli, perşembe lodosla daha nemli olacak. Adana 28, Hatay 25, Isparta 24 derece. Cuma bölgeye yeniden yağmur geliyor.

Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (5 günlük hava tahmini) - 8

Karadeniz'in genelinde hava açık, Batı Karadeniz daha ılık bolu 23, Zonguldak 21, Trabzon 18, Samsun 20 derece. Perşembe Bolu-Kastamonu arasında yağış geçişleri olacak.

Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (5 günlük hava tahmini) - 9

Güneydoğu'da Gaziantep civarı güneşli, Mardin kesimi ise yağmurlu. Gaziantep 24, Diyarbakır 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Van, Hakkari boyunca yağış hafif şekilde devam edecek. Malatya civarı parçalı bulutlu. Erzurum 14, Malatya 21 derece.

Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (5 günlük hava tahmini) - 10

Bazı dış merkezlerdeki hava durumu şöyle; Lefkoşa'da 3 gün daha hava güneşli, sıcaklık artıyor 28 derece. Londra parçalı bulutlu 20, Paris açık 19 derece. Madrid ve İspanya'da güneşli sıcak günler sürecek, sıcaklık 27 derece. Atina az bulutlu 27 derece, perşembe yağmur geliyor.

Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (5 günlük hava tahmini) - 11

8 MAYIS

Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (5 günlük hava tahmini) - 12

9 MAYIS

Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (5 günlük hava tahmini) - 13

10 MAYIS

Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (5 günlük hava tahmini) - 14

11 MAYIS

Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (5 günlük hava tahmini) - 15

12 MAYIS

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