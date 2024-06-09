Sıcaklıklarda rekor üzerine rekor: Haziran ayına dikkat!

Mart, nisan ve mayıs aylarının en sıcak aylar olmasıyla birlikte, 2024 ilkbaharı da tarihe, tüm zamanların en sıcak ilkbaharı olarak geçti. Uzmanlar, haziranın sonuna kadar rekor sıcaklıkların devam edeceğinin altını çizerken 2024 yılının 2023'ün ardından en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü ikinci sene olabileceğini dile getirdiler.

Sıcaklıklarda rekor üzerine rekor: Haziran ayına dikkat! - 1

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, 2024 yılının mart ayına ait küresel ortalama hava sıcaklığı, 1850-1900 mart ayı sıcaklık ortalamasının 1,68 derece, 1991-2020 mart ortalamasının 0,73 derece, 2016'da kaydedilen bir önceki en sıcak mart ayı ortalama sıcaklığının da 0,10 derece üzerine çıkarak 14,14 derece ölçüldü.

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Sıcaklıklarda rekor üzerine rekor: Haziran ayına dikkat! - 2

Geçen mart ayı şimdiye kadar kaydedilen en sıcak mart oldu.

Onu takip eden nisan ayı da tüm zamanların en sıcak nisan ayı olarak kayıtlara geçti.

Sıcaklıklarda rekor üzerine rekor: Haziran ayına dikkat! - 3

Nisan ayına ait küresel ortalama hava sıcaklığı 1850-1900 nisan ayı ortalamasının 1,58 derece, 1991-2020 nisan ortalamasının 0,67 derece, 2016'da kaydedilen bir önceki en sıcak nisan ayı ortalama sıcaklığının da 0,14 derece üzerine çıkarak 15,03 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklıklarda rekor üzerine rekor: Haziran ayına dikkat! - 4

MAYIS DA EN SICAK MAYIS AYI OLDU

İlkbahar mevsimindeki her ay yeni sıcaklık rekorlarını beraberinde getirirken mayıs ayı da tüm zamanların en sıcak mayıs ayı oldu.

Sıcaklıklarda rekor üzerine rekor: Haziran ayına dikkat! - 5

Mayıs ayına ait ortalama yüzey hava sıcaklığı 1991-2020 mayıs ortalamasının 0,65 derece, 1850-1900 mayıs ayı ortalamasının 1,52 derece, 2020'de kaydedilen en sıcak mayıs ayının ise 0,19 derece üzerine çıkarak 15,91 derece olarak kaydedildi.

Sıcaklıklarda rekor üzerine rekor: Haziran ayına dikkat! - 6

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim değişikliği nedeniyle her geçen mevsimin daha önceki yıllara kıyasla biraz daha sıcak olacağını, bu senenin ilkbahar mevsiminin de geçen yıllara kıyasla daha sıcak ve kurak geçtiğini söyledi.

Sıcaklıklarda rekor üzerine rekor: Haziran ayına dikkat! - 7

Sadece 2024 yılı ilkbahar mevsiminin değil, son 12 ayın "insanlık tarihinde görülen en sıcak 12 ay" olduğunu belirten Kurnaz, "Küresel ortalama sıcaklıklar olarak bakacak olursak bu sene mayıs ayı sonuna kadar geçirdiğimiz 152 günün 102 tanesi şimdiye kadar yaşadığımız en sıcak gün rekorunu kırdı. Geri kalan 50 günün tamamı da son 10 yılda rekor kırılan günlerdi ve ayrıca mayıs ayının ilk iki günü hariç 29 gün rekor sıcaklıktaydı." dedi.

Sıcaklıklarda rekor üzerine rekor: Haziran ayına dikkat! - 8

Haziranın sonuna kadar muhtemelen rekor sıcaklıkların devam edeceğini, 2024'ün, 2023'ün ardından en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü ikinci sene olabileceğini ifade eden Kurnaz, bu yaz birçok noktada sıcaklık rekorları kırılabileceği, Türkiye'de ise 50 derece ve üzerindeki sıcaklıkların görülmesinin çok kolay olmayacağı tahminini paylaştı.

Sıcaklıklarda rekor üzerine rekor: Haziran ayına dikkat! - 9

Almanya'da devam eden Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nın, bu yıl 11-22 Kasım'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) hazırlık olarak görülebileceğini vurgulayan Kurnaz, "Son 12 ayda yaşanan rekor sıcaklıkların devletlerin gündemine gireceğini hiç sanmıyorum. Devletler bu konferanslarda yine havanda su dövmekle uğraşacaklar. Siz gelecek sene bu zamanlar tekrar bana aynı soruları soracaksınız inşallah ve ben de size aynı cevabı vereceğim." diye konuştu.

Sıcaklıklarda rekor üzerine rekor: Haziran ayına dikkat! - 10
Sıcaklıklarda rekor üzerine rekor: Haziran ayına dikkat! - 11
Sıcaklıklarda rekor üzerine rekor: Haziran ayına dikkat! - 12
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