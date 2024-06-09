Sıcaklıklarda rekor üzerine rekor: Haziran ayına dikkat!
Mart, nisan ve mayıs aylarının en sıcak aylar olmasıyla birlikte, 2024 ilkbaharı da tarihe, tüm zamanların en sıcak ilkbaharı olarak geçti. Uzmanlar, haziranın sonuna kadar rekor sıcaklıkların devam edeceğinin altını çizerken 2024 yılının 2023'ün ardından en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü ikinci sene olabileceğini dile getirdiler.
Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, 2024 yılının mart ayına ait küresel ortalama hava sıcaklığı, 1850-1900 mart ayı sıcaklık ortalamasının 1,68 derece, 1991-2020 mart ortalamasının 0,73 derece, 2016'da kaydedilen bir önceki en sıcak mart ayı ortalama sıcaklığının da 0,10 derece üzerine çıkarak 14,14 derece ölçüldü.