Silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik öldü

Sedat Peker paylaşımlarıyla tanınan Cenk Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yakınları Adli Tıp Kurumundan aldıkları cenazeyi defnetmek üzere Siirt’e götürdü.

Silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik öldü - 1

İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik öldü - 2

Atatürk Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde 17 Eylül'de Cenk Çelik silahlı saldırıya uğramıştı.

Silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik öldü - 3

Çelik'e yaklaşan biri peş peşe ateş etti.

Başından 2 kurşunla yaralanan Cenk Çelik ağır şekilde yaralandı.

Silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik öldü - 4

Saldırgan olay yerinden kaçarken, Çelik hastaneye kaldırıldı.

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

Yaşanan olayın ardından çok sayıda kamera kaydını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri kimliği tespit edilen saldırgan Özgür B’yi Edirne’den yurt dışına kaçmak üzereyken yakaladı.

Silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik öldü - 5

17 Eylül’den bu yana hastanede tedavi gören Cenk Çelik dün gece saat 23.30 sıralarında hayatını kaybetti.

Çelik’in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik öldü - 6

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınan Cenk Çelik’in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı gasilhanesine götürüldü.

Silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik öldü - 7

Cenk Çelik'in cenazesinin memleketi Siirt’e götürüleceği ve yarın öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

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