Silifke'de heyecan dorukta: Yörük çocuğu uzaya gidiyor

Türkiye'nin uzaya ilk kez insan gönderme projesi kapsamında Mersin'in Silifke ilçesinde dünyaya gelen savaş pilotu Alper Gezeravcı, 18 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıkacak.



Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak olan Gezeravcı, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.



Türk Hava Kuvvetleri'nde 15 yıl savaş pilotluğu yapan Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibinin 18 Ocak saat 01.11'de fırlatılması planlanıyor.

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