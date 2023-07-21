Silivri’de “beton loca” tartışması

Silivri’nin Selimpaşa Mahallesi’nde sahildeki kayalıkların üzerine beton dökülmesi tartışmalara neden oldu. Dökülen betonların üzerine isim yazıldığı görülürken, plajı kullananlar şezlong ve şemsiyelerini sabitleyerek kendilerine özel alan oluşturdu. Betonu dökenler “Çocuklarımız düşüyordu.” derken, tepki gösterenler ise, “Beton döküp sahipleniyorlar, burada bizim de hakkımız var.” diye konuştu.

Silivri’de “beton loca” tartışması - 1

İstanbul Silivri’deki Selimpaşa Mahallesi’nde bulunan Duruman Sitesi sakinleri, dalgaların site duvarına zarar vermemesi için yapılan dalgakıran yüzünden denize giremeyince çözümü kayaların üzerine beton dökmekte buldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Silivri’de “beton loca” tartışması - 2

İddiaya göre şahsi olarak beton dökerek, şezlong ve şemsiyelerini sabitleyen ve masa ile sandalye koyan site sakinleri yüzünden sahile gelenler denize girecek yer bulmakta sıkıntı çekiyor.

Silivri’de “beton loca” tartışması - 3

Kayalıkların üzerine beton dökenler “Kayalıklardan denize giremiyoruz, çocuklarımız ve yaşlılarımız düşüyor. Onun için yaptırmak zorunda kaldık.” derken tepki gösterenler ise “Beton döküp sahipleniyorlar, burada bizim de hakkımız var” diye konuştu.

Silivri’de “beton loca” tartışması - 4

Sahilde beton dökme tartışması çıktı.

Silivri’de “beton loca” tartışması - 5

Site sakini Yasemin Ersoy, 33 yıldır bu sitede oturduğunu belirterek, “Eskiden burası kumsaldı ve çok güzeldi. Sonradan burasını bu hale getirdikleri için hem yaşlılarımız hem gençlerimiz gerçekten bu kayaların üzerinden geçmekten zorlandı. Yaşlılarımızdan kolunu bacağını kıranlar oldu. Çocuklardan burunlarını yaralayanlar oldu. Aynı zamanda burası da bataklığa dönüştü. Tabi ki insanlar kendileri rahat girebilmek için betonlar döktüler.” dedi.

Silivri’de “beton loca” tartışması - 6

Çocukları için beton döküp, merdiven koymak zorunda kaldığını söyleyen Varol Kaya ise, “Çocuklarımız, yaşlılarımız buradan giremiyor. Bizde mecburen beton döküyoruz, döktüğümüz yere de merdiven koyuyoruz. Kendi aramızda para topladık ve bu merdivenleri biz koyduk.” dedi.

Silivri’de “beton loca” tartışması - 7

Varol, “Herkes girebilir. Bakın kim engel koyuyor, yalan söylüyorlar. Tamam, sandalyeler var. Oraya koymasak başka yere koyacağız. Fark eden bir şey yok, merdiveni biz halk için koyduk. Kimse kimseye girme diyemez, çünkü burası halka açık bir yer.” ifadelerini kullandı.

Silivri’de “beton loca” tartışması - 8

Aynı sitede oturan Cihan Ertan ise “Ben de burada oturuyorum. Herkes böyle beton döküyor sonra diyorlar ki ‘burası bizim.’” diye konuştu.

Silivri’de “beton loca” tartışması - 9
Silivri’de “beton loca” tartışması - 10
Silivri’de “beton loca” tartışması - 11
Silivri’de “beton loca” tartışması - 12
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