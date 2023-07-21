Silivri’de “beton loca” tartışması
Silivri’nin Selimpaşa Mahallesi’nde sahildeki kayalıkların üzerine beton dökülmesi tartışmalara neden oldu. Dökülen betonların üzerine isim yazıldığı görülürken, plajı kullananlar şezlong ve şemsiyelerini sabitleyerek kendilerine özel alan oluşturdu. Betonu dökenler “Çocuklarımız düşüyordu.” derken, tepki gösterenler ise, “Beton döküp sahipleniyorlar, burada bizim de hakkımız var.” diye konuştu.
İstanbul Silivri’deki Selimpaşa Mahallesi’nde bulunan Duruman Sitesi sakinleri, dalgaların site duvarına zarar vermemesi için yapılan dalgakıran yüzünden denize giremeyince çözümü kayaların üzerine beton dökmekte buldu.