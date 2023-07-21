Silivri’de “beton loca” tartışması

Site sakini Yasemin Ersoy, 33 yıldır bu sitede oturduğunu belirterek, “Eskiden burası kumsaldı ve çok güzeldi. Sonradan burasını bu hale getirdikleri için hem yaşlılarımız hem gençlerimiz gerçekten bu kayaların üzerinden geçmekten zorlandı. Yaşlılarımızdan kolunu bacağını kıranlar oldu. Çocuklardan burunlarını yaralayanlar oldu. Aynı zamanda burası da bataklığa dönüştü. Tabi ki insanlar kendileri rahat girebilmek için betonlar döktüler.” dedi.