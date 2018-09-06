Şimşekler geceyi aydınlattı
Anadolu Ajansı, DHA, İHA, NTV Haber
Marmara Bölgesi’nde beklenen sağanak gece saatlerinde başladı. İstanbul’da Meteorolojinin yaptığı gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından gece saatlerinde şimşek ve gök gürültüsü etkili oldu. Şiddetli yağmur Bursa'da su baskınlarına neden oldu. Balıkesir'de dolu ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.
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1İstanbul'da başlayan gök gürültülü sağanak, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle E-5 karayolu, bazı ana arterler ve sokak aralarında su birikintileri oluştu.
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2Sürücüler, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı.
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Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için üst geçitlerin altına, bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; gece ve öğle saatlerine kadar boğaz çevresi ve Anadolu yakasında kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanılmıştı.
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5Balıkesir'de sağanak bir saat sürdü. Ardından dolu etkili oldu. Bazı araçların camları kırıldı. Kepsut ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yola yıkıldı.
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Olay sırasında kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Fırtına nedeniyle ağaçlar kökünden söküldü.
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7Sağanak Bursa'da su baskınlarına neden oldu. Kestel ve Gürsu ilçelerinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, caddeler göle döndü.
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8Orhaneli ilçesinde de sağanak nedeniye trafolarda arıza meydana geldi.İlçe geneline uzun süre elektrik verilemedi.
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Ovaakça mahallesi'nde ise ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede söndürüldü.
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Şiddetli yağmur Kastamonu ve Kırklareli'nde de etkili oldu. Kastamonu-Daday karayolunda ağaçlar yola devrildi.
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11Ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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12Kuvvetli yağışın etkili olduğu ve şimşeklerin aydınlattığı geden fotoğraflar...
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