Sınıfı basıp öğretmenlere saldıranlar 300’er bin lira kefaletle serbest kaldı

Kocaeli’de kızı ile kavga eden öğrenciyi göstermediği için sınıfı basıp öğretmen Burak Laçin’in üzerine yürüyen, araya giren öğretmen Mehmet Demir’e de saldıran M.A. ile S.A, adli kontrol tedbiri kapsamında 300’er bin lira kefaletle serbest bırakıldı.

Sınıfı basıp öğretmenlere saldıranlar 300’er bin lira kefaletle serbest kaldı - 1

Kocaeli’de okulda sınıfı basıp öğretmenlere saldıran 2 kişi, adli kontrol tedbiri kapsamında 300’er bin lira kefaletle serbest bırakıldı.

Olay, dün Darıca’deki Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu’nda meydana geldi.

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Sınıfı basıp öğretmenlere saldıranlar 300’er bin lira kefaletle serbest kaldı - 2

İddiaya göre; olaydan bir gün önce birinci sınıf öğrencisi 2 kız çocuğu, kavga etti. Akşam eve giden öğrencilerden biri, kavgayı babası M.A’ya anlattı. Dün sabah saatlerinde okula gidip, kızının eğitim gördüğü sınıfa giren M.A, sınıf öğretmeni Burak Laçin’den çocuğu ile kavga eden öğrenciyi kendisine göstermesini istedi.

Sınıfı basıp öğretmenlere saldıranlar 300’er bin lira kefaletle serbest kaldı - 3

M.A, Laçin’den olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine M.A. okula çağırdığı yakınları ile öğretmen Laçin’in üzerine yürüdü. Araya giren öğretmen Mehmet Demir tekme ve yumrukların hedefi oldu.

Sınıfı basıp öğretmenlere saldıranlar 300’er bin lira kefaletle serbest kaldı - 4

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Demir darp raporu aldı. Şikayet sonrası veli M.A. ile yakınları S.A. ve İ.A. gözaltına alındı.

Sınıfı basıp öğretmenlere saldıranlar 300’er bin lira kefaletle serbest kaldı - 5

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

İ.A, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkan M.A. ve S.A., adli kontrol tedbiri kapsamında 300’er bin TL kefaletle serbest bırakıldı.
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