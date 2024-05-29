Sınıfı basıp öğretmenlere saldıranlar 300’er bin lira kefaletle serbest kaldı

İddiaya göre; olaydan bir gün önce birinci sınıf öğrencisi 2 kız çocuğu, kavga etti. Akşam eve giden öğrencilerden biri, kavgayı babası M.A’ya anlattı. Dün sabah saatlerinde okula gidip, kızının eğitim gördüğü sınıfa giren M.A, sınıf öğretmeni Burak Laçin’den çocuğu ile kavga eden öğrenciyi kendisine göstermesini istedi.