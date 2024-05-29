Sınıfı basıp öğretmenlere saldıranlar 300’er bin lira kefaletle serbest kaldı
Kocaeli’de kızı ile kavga eden öğrenciyi göstermediği için sınıfı basıp öğretmen Burak Laçin’in üzerine yürüyen, araya giren öğretmen Mehmet Demir’e de saldıran M.A. ile S.A, adli kontrol tedbiri kapsamında 300’er bin lira kefaletle serbest bırakıldı.
Kocaeli’de okulda sınıfı basıp öğretmenlere saldıran 2 kişi, adli kontrol tedbiri kapsamında 300’er bin lira kefaletle serbest bırakıldı.Olay, dün Darıca’deki Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu’nda meydana geldi.