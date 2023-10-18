Sınırda 20 gündür süren TIR kuyruğu çilesi

"HEM İŞ GÜCÜ KAYBI HEM DE ÜRÜNLERE ZARAR VERİYOR"

TIR'lara yüklenen çoğunlukla domates, biber ve patlıcan başta olmak üzere sebze ve meyvelerin 1 gün Antalya'dan yol gittiğini ve sınır kapısında da 4 gün bekletildiğini anlatan Yılmaz, "Bekleyen ürünlerin raf ömrü azalıyor. Sebze ve meyvelerde çürümeler başlıyor. Normalde orada bir laboratuvar vardı. O kapatılarak başka bir yere alınmış. Haliyle işlemler oldukça uzun sürüyor. Bence bu uygulama politik başka bir izahı yok" dedi.

20 gündür uygulamanın sürdüğünü anlatan Yılmaz, bir an önce ilgili bakanlıkların devreye girmesiyle sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.