Sınırda 20 gündür süren TIR kuyruğu çilesi

Antalya'dan yola çıkan ihraç sebze meyve ürünleri taşıyan TIR'lar, Bulgaristan sınır kapılarında analiz işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle günlerdir bekliyor.

Sınırda 20 gündür süren TIR kuyruğu çilesi - 1

Turizm kenti Antalya, örtü altı üretimin de merkezi olarak biliniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sınırda 20 gündür süren TIR kuyruğu çilesi - 2

Kentte hem yüksek rakımlı yaylalarda hem de kıyıya yakın yerlerdeki seralarda üretilen sebze ve meyveler, iç piyasaya sunulmasının yanı sıra, ihraç da ediliyor.

Sınırda 20 gündür süren TIR kuyruğu çilesi - 3

İhraç ürünler içerisinde domates yüzde 50'ye yakın oranla büyük yer tutarken, biber grubu, patlıcan ve diğer ürünler de ihraç edilen sebzeler arasında yer alıyor.

Sınırda 20 gündür süren TIR kuyruğu çilesi - 4

Ürünlerin sevkiyatı TIR ve uçak kargolarla sağlanıyor.

Sınırda 20 gündür süren TIR kuyruğu çilesi - 5

Savaş durumundaki Rusya ve Ukrayna'ya dahi sevkiyatın hız kesmeden devam ettiği Antalya'dan 20 gündür Bulgaristan'a girişlerde sınır kapılarında sorunlar yaşanıyor.

Sınırda 20 gündür süren TIR kuyruğu çilesi - 6

Bulgaristan'a giriş yapıp yükünü boşaltmak ya da gideceği Avrupa ülkesine doğru seferine devam etmek isteyen TIR sürücüleri, analiz kuyruklarında bekliyor. 

Ürünlerdeki kimyasal oranının tespit edilmesi için gerçekleştirilen analiz işlemi, sınır kapılarındaki laboratuvarın kaldırılması nedeniyle geç işliyor. 

Sınırda 20 gündür süren TIR kuyruğu çilesi - 7

Birkaç saatlik işlemin laboratuvarın kapatılması nedeniyle 4 gün sürdüğünü belirten Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, uygulamanın sorunlara neden olduğunu söyledi.

Sınırda 20 gündür süren TIR kuyruğu çilesi - 8

"HEM İŞ GÜCÜ KAYBI HEM DE ÜRÜNLERE ZARAR VERİYOR"

TIR'lara yüklenen çoğunlukla domates, biber ve patlıcan başta olmak üzere sebze ve meyvelerin 1 gün Antalya'dan yol gittiğini ve sınır kapısında da 4 gün bekletildiğini anlatan Yılmaz, "Bekleyen ürünlerin raf ömrü azalıyor. Sebze ve meyvelerde çürümeler başlıyor. Normalde orada bir laboratuvar vardı. O kapatılarak başka bir yere alınmış. Haliyle işlemler oldukça uzun sürüyor. Bence bu uygulama politik başka bir izahı yok" dedi.

20 gündür uygulamanın sürdüğünü anlatan Yılmaz, bir an önce ilgili bakanlıkların devreye girmesiyle sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.

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