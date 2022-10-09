Sınırda 38 kilometre kuyruk

Saatlerdir kuyrukta beklediğini ifade eden Aydoğan, "Bulgaristan arabaları çekemiyor. Bulgaristan'ın sıkıntısını şu anda biz çekiyoruz. Bizim kapılarımızda bir sıkıntı yok ama Bulgaristan olsun, Romanya olsun bizim için sıkıntı." dedi.