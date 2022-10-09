Sınırda 38 kilometre kuyruk

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarında uzun TIR kuyrukları oluştu. Avrupa ülkelerine ihraç yükü taşıyan TIR sürücüleri, günlerdir sırada bekliyor. Hamzabeyli’de TIR kuyruğu 38 kilometreyi buldu.

Sınırda 38 kilometre kuyruk - 1

İhracat TIR'larının oluşturduğu yoğunluğa Bulgaristan gümrüğünün yanıt verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Sınırda 38 kilometre kuyruk - 2

Türkiye'nin ihracatındaki artış, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle deniz yolu taşımacılığının olumsuz etkilenmesi ve TIR güzergahlarının bir bölümünün batı sınır kapılarına kayması sebebiyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk 38 kilometreye ulaştı.

Sınırda 38 kilometre kuyruk - 3

Yüzlerce TIR sürücüsü, özellikle Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya geçip ihraç yüklerini teslim etmek için sıra bekliyor.

Sınırda 38 kilometre kuyruk - 4

Macaristan'a giden TIR sürücüsü Mutlu Aydoğan, sırada beklemenin yorucu ve zorlu olduğunu söyledi.

Sınırda 38 kilometre kuyruk - 5

Saatlerdir kuyrukta beklediğini ifade eden Aydoğan, "Bulgaristan arabaları çekemiyor. Bulgaristan'ın sıkıntısını şu anda biz çekiyoruz. Bizim kapılarımızda bir sıkıntı yok ama Bulgaristan olsun, Romanya olsun bizim için sıkıntı." dedi.

Sınırda 38 kilometre kuyruk - 6

Polonya'ya giden Ömer Kılıç ise 14 saattir bekleyişte olduğunu dile getirdi.

Sınırda 38 kilometre kuyruk - 7

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap veremediğini anlatan Kılıç, "Bulgaristan doğru dürüst çalışmıyor. Türkiye çalışıyor. Bulgaristan tarafı belli bir kotada araç alıyor. Böyle olunca sorun oluyor." diye konuştu.

Sınırda 38 kilometre kuyruk - 8

Sait Çelik de gece saatlerinde sıraya girdiğini, yemek ihtiyaçlarını araçlarında gidermeye çalıştıklarını belirtti.

Sınırda 38 kilometre kuyruk - 9
Sınırda 38 kilometre kuyruk - 10
Sınırda 38 kilometre kuyruk - 11
Sınırda 38 kilometre kuyruk - 12
Sınırda 38 kilometre kuyruk - 13
Sınırda 38 kilometre kuyruk - 14
Sınırda 38 kilometre kuyruk - 15

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER