Sinop Belediye başkan adayları kimlerdir? Sinop Belediyesi hangi partide? Sinop Belediye başkanı kimdir?
Sinop Belediyesi hangi partide? Sinop Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Sinop Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Sinop Belediyesini hangi parti kazandı ve Sinop Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Sinop yerel seçim sonuçları..
SİNOP BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Sinop Belediyesini 16.609 alınan oy ve %56.63 oy oranı ile CHP adayı BARIŞ AYHAN kazanmıştır.
Sinop Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- AK Parti 7
- CHP 2