Şiran Deresi'nde taşkın tehlikesi

Vatandaşlar da dere yatağının bir an önce temizlenmesini istiyor.

İlçede oturanlardan Adem Selam, dere yatağını ağaçların kapladığını belirterek, “Yarın ne olacak? Daha da çok büyüyecek. Büyüdüğü zaman ne olacak, herhangi bir taşkında bu su nereye gidecek? Gidecek bir yeri yok. Kavaklar da bir yandan büyüyor. Derenin içi doldu. Derenin bir an önce temizlenmesi ve ıslahının bir an önce yapılması lazım, yoksa ortada çok büyük bir risk var” dedi.