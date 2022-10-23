Şiran Deresi'nde taşkın tehlikesi

Küresel iklim değişikliği nedeniyle ani lokal ve şiddetli yağışlar arttı. Bu durum özellikle Doğu Karadeniz'de sel ve heyelanlara yol açıyor.
Bunun sonucunda can ve mal kayıpları oluyor. Gümüşhane'deki Şiran Deresi, taşkın riskinin en fazla olduğu noktalardan.
3,5 kilometre uzunluğundaki dere yatağında ağaçlar büyüdü. Ayrıca alanda biriken taş, kum ve çakıllar, olası bir şiddetli yağışta tehlike barındırıyor.
Gümüşhane Üniversitesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Fatih Işık, ''Akarsu belli bir kanalın içerisine hapsedilmiş. O kanalın tabanında beton var. Suyun azaldığı ve sıcaklığın arttığı yaz döneminde o yatağın içerisine birikmiş olan toprak, katı-ince malzemeler içerisinde bulunduğu organik maddeler sıcaklığın artması ile birlikte yeşerecek ve bir ot topluluğu meydana getirecek. Bu da beraberinde yapılmış olan o menfezin, kanalın içerisinde o yatağı doldurmaya başlayacak'' dedi.
Uzmanlara göre bölgede önlem alınması şart.
Işık, ''Risk analizlerini yaptıktan sonra o risk analizinde belirtilen durumlara göre biz gerekli önlemleri alırsak çok daha rahat ve yaşanabilir bir dünya oluşturabiliriz" diye konuştu.
Vatandaşlar da dere yatağının bir an önce temizlenmesini istiyor.
İlçede oturanlardan Adem Selam, dere yatağını ağaçların kapladığını belirterek, “Yarın ne olacak? Daha da çok büyüyecek. Büyüdüğü zaman ne olacak, herhangi bir taşkında bu su nereye gidecek? Gidecek bir yeri yok. Kavaklar da bir yandan büyüyor. Derenin içi doldu. Derenin bir an önce temizlenmesi ve ıslahının bir an önce yapılması lazım, yoksa ortada çok büyük bir risk var” dedi.