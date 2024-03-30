Şırnak Belediye başkan adayları kimlerdir? Şırnak Belediyesi hangi partide? Şırnak Belediye başkanı kimdir?

ŞIRNAK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Şırnak Belediyesi Başkanı Mehmet Yarka Kimdir?

29 Ocak 1963 tarihinde Şırnak‘ta doğmuş, lise öğrenimini Şırnak’ta tamamlamıştır. 1986 yılında siyaset hayatına Anavatan Partisi ile başladı. İlk defa 1989 yılında seçilerek belediye meclis üyesi ve belediye başkan vekili olarak görev yaptı. Şırnak il statüsü kazandıktan sonra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görevler üstlendi. 1994 yılında Şırnak Ticaret ve Sanayi Odasının kurucu meclis başkanlığı ve akabinde yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır. 1999 yılına kadar bu görevi icra etmiştir. Şırnakspor Kulübünü kurdu ve 2003-2005 yılları arasında Şırnakspor Kulübü başkanlığı yaptı. 2004 yılında da belediye başkanlığı için aday olmuş fakat seçilememiştir. Yarka evli ve 3 çocuk babasıdır. May İnşaat firmasında yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır.