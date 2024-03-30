Şırnak Belediye başkan adayları kimlerdir? Şırnak Belediyesi hangi partide? Şırnak Belediye başkanı kimdir?
Şırnak Belediyesi hangi partide? Şırnak Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Şırnak Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şırnak Belediyesini hangi parti kazandı ve Şırnak Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şırnak yerel seçim sonuçları..
ŞIRNAK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şırnak Belediyesini 19.718 alınan oy ve %61.72 oy oranı ile AK Parti adayı MEHMET YARKA kazanmıştır.
Şırnak Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- AK Parti 4
- HDP 3