Dünya Su Günü

Şırnak’ı sel vurdu: Selden kurtuldu, başkasını kurtulmak isterken yine suya kapıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde sağanak sele neden oldu. Sele kapılan bir kişi, kendi imkanlarıyla kurtulduktan sonra arkasından gelen kişiyi de kurtarmak isterken sel sularına kapıldı. Can pazarının yaşandığı anlarda iki kişi kendi imkanlarıyla sel sularından kurtuldu. Kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle Cizre, Uludere ve Beytüşşebap’ta eğitime 1 gün ara verildi.

Şırnak’ı sel vurdu: Selden kurtuldu, başkasını kurtulmak isterken yine suya kapıldı - 1

Şırnak’ta dün etkili olan yağış Cizre ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde artan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, rögarlar taştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şırnak’ı sel vurdu: Selden kurtuldu, başkasını kurtulmak isterken yine suya kapıldı - 2

Giriş kattaki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, evlerde mahsur kalanlar itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi.

Yaya ve sürücüler ise suların biriktiği cadde ve sokaklarda zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, yollarda temizlik çalışması başlattı.

Şırnak’ı sel vurdu: Selden kurtuldu, başkasını kurtulmak isterken yine suya kapıldı - 3

İlçede Cudi, Sur, Nur, Caferi Sadık, Vatan, Yafes ve Dağ mahallerinde yaklaşık 60’a yakın ev ve aracın, biriken su nedeniyle zarar gördüğü bildirildi.

Şırnak’ı sel vurdu: Selden kurtuldu, başkasını kurtulmak isterken yine suya kapıldı - 4

CAN PAZARI YAŞANDI

Nur Mahallesi’nde sele kapılan 2 kişi, cep telefonuyla kayda alındı.

Görüntüde direğe tutunan kişi, suda sürüklenen 2 kişi kurtarmaya çalışıyor, ancak başarılı olamıyor.

Şırnak’ı sel vurdu: Selden kurtuldu, başkasını kurtulmak isterken yine suya kapıldı - 5
Şırnak’ı sel vurdu: Selden kurtuldu, başkasını kurtulmak isterken yine suya kapıldı - 6

Bir süre sonra bu kişilerden biri kendi imkanlarıyla kurtuluyor.

Kurtulan kişi, selde sürüklenen diğer kişiyi de kurtarmak isterken tekrar suya kapılıyor.

Şırnak’ı sel vurdu: Selden kurtuldu, başkasını kurtulmak isterken yine suya kapıldı - 7

Bu 2 kişinin bir süre sonra kendi imkanlarıyla kurtulduğu bildirildi.

İlçede yaşanan sel felaketiyle ilgili hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor.

Şırnak’ı sel vurdu: Selden kurtuldu, başkasını kurtulmak isterken yine suya kapıldı - 8

3 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Şırnak Valiliği, Cizre ve Uludere ilçesinde etkili olan sağanak ile Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, “Cizre, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerimizde olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22 Mart Cuma günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.” denildi.
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