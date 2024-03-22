Şırnak’ı sel vurdu: Selden kurtuldu, başkasını kurtulmak isterken yine suya kapıldı
Şırnak’ın Cizre ilçesinde sağanak sele neden oldu. Sele kapılan bir kişi, kendi imkanlarıyla kurtulduktan sonra arkasından gelen kişiyi de kurtarmak isterken sel sularına kapıldı. Can pazarının yaşandığı anlarda iki kişi kendi imkanlarıyla sel sularından kurtuldu. Kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle Cizre, Uludere ve Beytüşşebap’ta eğitime 1 gün ara verildi.
Şırnak’ta dün etkili olan yağış Cizre ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde artan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, rögarlar taştı.