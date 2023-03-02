Şırnak'ta tırtıl istilası

Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçelerinde çam kese tırtılı istilası yaşanıyor. Tırtıllar bölge halkını tedirgin ederken, tarım alanlarının zarar görmesinden endişe ediliyor. Tırtılların son 3 yıldır bölgede görülen kuraklık ve iklim değişikliğinin getirdiği ani hava değişikliği sonucu çıktığı belirtiliyor.

Şırnak'ta tırtıl istilası - 1

Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçelerinde görülen yoğun tırtıl istilası ile ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Şırnak'ta tırtıl istilası - 2

Meralardan çıkıp köylere kadar ulaşan tırtıllar bölge halkını tedirgin ederken, tarım alanlarının zarar görmesinden endişe ediliyor.

Şırnak'ta tırtıl istilası - 3

Bölgenin bitki örtüsüne zarar veren tırtıllar, vatandaşların evlerine kadar ilerledi.

Köylüler kendi çabaları ile evlerine yaklaşan tırtılları, fırça ve süpürgeler ile uzaklaştırmaya çalışıyor.

Şırnak'ta tırtıl istilası - 4

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatıldı.

Şırnak'ta tırtıl istilası - 5

Bölgede yoğun bir çam kese tırtılı popülasyonuna rastladıklarını belirten Şırnak İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Hurşit Acar, ''Son 3 yıldır bölgemizde görülen kuraklık nedeniyle ve iklim değişikliğinin getirdiği ani hava değişikliği sonucu tırtılların çıktığını düşünüyoruz.'' dedi.

Şırnak'ta tırtıl istilası - 6

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