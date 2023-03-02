Şırnak'ta tırtıl istilası

Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçelerinde görülen yoğun tırtıl istilası ile ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Meralardan çıkıp köylere kadar ulaşan tırtıllar bölge halkını tedirgin ederken, tarım alanlarının zarar görmesinden endişe ediliyor.
Bölgenin bitki örtüsüne zarar veren tırtıllar, vatandaşların evlerine kadar ilerledi.
Köylüler kendi çabaları ile evlerine yaklaşan tırtılları, fırça ve süpürgeler ile uzaklaştırmaya çalışıyor.
Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatıldı.
Bölgede yoğun bir çam kese tırtılı popülasyonuna rastladıklarını belirten Şırnak İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Hurşit Acar, ''Son 3 yıldır bölgemizde görülen kuraklık nedeniyle ve iklim değişikliğinin getirdiği ani hava değişikliği sonucu tırtılların çıktığını düşünüyoruz.'' dedi.