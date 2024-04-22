Sırp çete lideri suikastında GPS ayrıntısı: 60 saniyede kapatılabilir

İKİ AYRI DAVA BİRLEŞTİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sonucunda Zivkovic'in de aralarında bulunduğu 16 kişiye dava açıldı.

İddianamede, örgüt yöneticisi konumundaki şüpheliler Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc hakkında, "Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Tasarlayarak kasten adam öldürme" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 6 şüpheli hakkında "Silahlı suç örgütüne üye olma, Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçlarından 2 yıl 6 aydan 6 yıla ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası; 8 şüphelinin ise, "Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek" ve "Tasarlayarak adam öldürme" suçlarından 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

Yargılama sürerken Skaljari çetesinin yüksek dereceli üyelerinden Risto Mijanoviç'in Sarıyer'deki Ormanada villalarında işkenceyle öldürülmesine ilişkin sanıklar Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc'in de arasında bulunduğu 4 sanığa açılan dava, hukuki irtibat nedeniyle ilk davayla birleştirilmişti.