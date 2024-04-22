Sırp çete lideri suikastında GPS ayrıntısı: 60 saniyede kapatılabilir
Sırp organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç’in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 8'i tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada, araca konulan GPS takip cihazının 60 saniyede yerleştirilip kapatılabilir olduğu ifade edildi.
Karadağ'da Skaljarskı ile Kavackı suç örgütleri arasında uyuşturucu savaşı İstanbul'a da sıçramıştı.
Skaljarskı'nin birçok üyesinin öldürülmesi sonrasında Jovan Vukotiç, olası bir eylemden kaçmak amacıyla 2 Ekim 2021'de Türkiye'ye geldi. İddiaya göre, Kavackı suç örgütü Türkiye'deki etkin mafya gruplarının gücünü kullanarak Vukotiç'e karşı saldırı planladı.
Şişli'de 8 Eylül 2022'de saat 19.55 sıralarında Jovan Vukotiç birliktelik yaşadığı Masa Mısıc ve oğullarıyla birlikte bulunduğu otomobilde motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıyı Kavackı suç örgütü yöneticisi Radoje Zivkovic'in Türkiye'deki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiği tespit edildi.
Bunun üzerine düzenlenen operasyonla Zivkovic ve suça yardım edenler yakalandı.