Sırtındaki bıçakla, Almanya’daki ablasıyla görüntülü görüştü

Antalya'da uyuşturucu aldığı 2 kişi tarafından bıçaklanan Soner B., sırtına saplı bıçakla Almanya’daki ablasıyla görüntülü görüştü.

DHA 07.06.2021 - 11:58

Sırtındaki bıçakla, Almanya’daki ablasıyla görüntülü görüştü - 1
Antalya'da, Soner B., sokakta 2 kişi tarafından sırtından bıçaklandı.
Sırtındaki bıçakla, Almanya’daki ablasıyla görüntülü görüştü - 2
Olay, saat 10.30 sıralarında, Doğuyaka Mahallesi Termessos Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Soner B.'nin yanına gelen 2 kişi, iddiaya göre, bir hafta önce aldığı uyuşturucu maddenin parasını istedi.
Sırtındaki bıçakla, Almanya’daki ablasıyla görüntülü görüştü - 3
Üzerinde para olmadığını söyleyen Soner B.’yi sırtından bıçaklayan şüpheliler, “Sen bunu hak ettin" diye bağırıp, kaçtı. Soner B., sırtına saplanan bıçakla, yolun karşısındaki fırına giderek, yardım istedi.
Sırtındaki bıçakla, Almanya’daki ablasıyla görüntülü görüştü - 4
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken, acı içinde kıvranan Soner B., olay yerine gelen muhabire ise telefon görüşmesi yapmak istediğini söyledi. Soner B., muhabirin cep telefonundan, Almanya’daki ablasıyla görüntülü görüştü.
Sırtındaki bıçakla, Almanya’daki ablasıyla görüntülü görüştü - 5
Ablasına, Almanca konuşarak, sırtından bıçaklandığını söyleyen Soner B.’ye, bir yandan da adrese gelen sağlık görevlileri müdahale etti. Ekipler, Soner B.'nin sırtındaki bıçağı çıkartıp, açık yaraya müdahale etti. Ambulansa alınan Soner B., hastaneye götürüldü. Polis, hayati tehlikesi bulunmayan Soner B.’yi bıçaklayan şüphelileri arıyor.

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