Şişli'deki bankadan milyonluk soyguna 'sınır' operasyonu

SINIR KAPISINDA YAKALANDILAR

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler, Artvin Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak isterken yakalandı.



Gözaltına alınan iki şüphelinin üzerinde yapılan aramada, toplamı yaklaşık 1 milyon 700 bin lira tutarında olan, 23 bin 120 euro, 54 bin 550 Dolar, 2 bin 560 Sterlin, 131 bin 090 TL ve 557 Kolombiya Peso'su ele geçirildi.