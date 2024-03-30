Sivas Belediye başkan adayları kimlerdir? Sivas Belediyesi hangi partide? Sivas Belediye başkanı kimdir?

SİVAS BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Sivas Belediyesi Başkanı Hilmi Bilgin Kimdir?

1972 yılında Sivas'ta doğdu. Orta ve lise öğrenimi Sivas’ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Sivas’ta bir süre kamu kurumunda avukatlık yaptıktan sonra bu görevimden istifa ederek serbest avukatlığa başladı. Sivas Barosu’nda sırasıyla Disiplin Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Baro Başkanlığı görevlerini yaptı.AK Parti Sivas İl Teşkilatında Seçim İşleri Başkanı, Teşkilat Başkanı ve Seçim Koordinasyon Merkezinde hukukçu olarak siyasi çalışmalarda bulundu. 2011-2018 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 24-25-26. dönem AK Parti Sivas Milletvekilliği görevini üstlendi. Milletvekilliğim süresince TBMM Adalet ve Anayasa Komisyonu Üyesi olarak çalıştı.Cumhurbaşkanlığı’nın 2018/19 sayılı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na atandıktan sonra 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’den Sivas Belediye Başkan Adaylığına gösterildi.