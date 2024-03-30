imsakiye

Sivas Belediye başkan adayları kimlerdir? Sivas Belediyesi hangi partide? Sivas Belediye başkanı kimdir?

Sivas Belediyesi hangi partide? Sivas Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Sivas Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Sivas Belediyesini hangi parti kazandı ve Sivas Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Sivas yerel seçim sonuçları..

Sivas Belediye başkan adayları kimlerdir? Sivas Belediyesi hangi partide? Sivas Belediye başkanı kimdir? - 1

SİVAS BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Sivas Belediye Başkanlığını 93.284 alınan oy ve  %49.35  oy oranı ile AK Parti adayı Hilmi Bilgin kazanmıştır.

Sivas Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 7
  • MHP 7
  • CHP 2
  • BBP 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Sivas Belediye başkan adayları kimlerdir? Sivas Belediyesi hangi partide? Sivas Belediye başkanı kimdir? - 2

SİVAS BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Sivas Belediyesi Başkanı Hilmi Bilgin Kimdir?


1972 yılında Sivas'ta doğdu. Orta ve lise öğrenimi Sivas’ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Sivas’ta bir süre kamu kurumunda avukatlık yaptıktan sonra bu görevimden istifa ederek serbest avukatlığa başladı. Sivas Barosu’nda sırasıyla Disiplin Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Baro Başkanlığı görevlerini yaptı.

AK Parti Sivas İl Teşkilatında Seçim İşleri Başkanı, Teşkilat Başkanı ve Seçim Koordinasyon Merkezinde hukukçu olarak siyasi çalışmalarda bulundu. 2011-2018 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 24-25-26. dönem AK Parti Sivas Milletvekilliği görevini üstlendi. Milletvekilliğim süresince TBMM Adalet ve Anayasa Komisyonu Üyesi olarak çalıştı.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2018/19 sayılı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na atandıktan sonra 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’den Sivas Belediye Başkan Adaylığına gösterildi.

Sivas Belediye başkan adayları kimlerdir? Sivas Belediyesi hangi partide? Sivas Belediye başkanı kimdir? - 3

SİVAS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Sivas Belediye başkan adayları kimlerdir? Sivas Belediyesi hangi partide? Sivas Belediye başkanı kimdir? - 4

SİVAS İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET!

Seçim Sonuçları

Sivas Seçim Sonuçları

Zara Seçim Sonuçları 2024
Yıldızeli Seçim Sonuçları 2024
Suşehri Seçim Sonuçları 2024
Ulaş Seçim Sonuçları 2024
Şarkışla Seçim Sonuçları 2024
Merkez Seçim Sonuçları 2024
Koyulhisar Seçim Sonuçları 2024
Kangal Seçim Sonuçları 2024
İmranlı Seçim Sonuçları 2024
Hafik Seçim Sonuçları 2024
Gürün Seçim Sonuçları 2024
Gölova Seçim Sonuçları 2024
Gemerek Seçim Sonuçları 2024
Doğanşar Seçim Sonuçları 2024
Divriği Seçim Sonuçları 2024
Altınyayla Seçim Sonuçları 2024
Akıncılar Seçim Sonuçları 2024
DAHA FAZLA GÖSTER