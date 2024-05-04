Sivas’ta film gibi hikaye: Adına iki TC kimlik numarası var, 58 yıldır gerçek kimliğini arıyor
Sivas’ta yaşayan Raziye Şimşek, 58 yıldır gerçek kimliğini arıyor. Annesinin ölümünden sonra yurda verilen Şimşek, yurt yönetimi tarafından daha sonra bir ailenin yanına verildi. Bu aile Şimşek’i yasal olamayan yollardan çocuklarıymış gibi gösterdi. Adına iki farklı TC kimlik numarası olan kadın, gerçek kimliğine ulaşabilmek için biyolojik babasının mezarını açtırdı. Şimşek, DNA testinin sonuçlanmasını bekliyor.
Sivas’ta yaşayan Raziye Şimşek, 1 yaşında annesini kaybettikten sonra yaşadığı dramatik hayat hikayesiyle duyanları derinden etkiliyor.