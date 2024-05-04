Sivas’ta film gibi hikaye: Adına iki TC kimlik numarası var, 58 yıldır gerçek kimliğini arıyor

Sivas’ta yaşayan Raziye Şimşek, 58 yıldır gerçek kimliğini arıyor. Annesinin ölümünden sonra yurda verilen Şimşek, yurt yönetimi tarafından daha sonra bir ailenin yanına verildi. Bu aile Şimşek’i yasal olamayan yollardan çocuklarıymış gibi gösterdi. Adına iki farklı TC kimlik numarası olan kadın, gerçek kimliğine ulaşabilmek için biyolojik babasının mezarını açtırdı. Şimşek, DNA testinin sonuçlanmasını bekliyor.

Sivas’ta film gibi hikaye: Adına iki TC kimlik numarası var, 58 yıldır gerçek kimliğini arıyor - 1

Sivas’ta yaşayan Raziye Şimşek, 1 yaşında annesini kaybettikten sonra yaşadığı dramatik hayat hikayesiyle duyanları derinden etkiliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sivas’ta film gibi hikaye: Adına iki TC kimlik numarası var, 58 yıldır gerçek kimliğini arıyor - 2

Şimşek, annesinin ölümünden sonra babası tarafından 1 yaşındayken yurda verildi.

İddiaya göre, o dönemdeki yurt müdürü Şimşek’i kaydettirmeden resmi olmayan şekilde bir aileye verdi.
Sivas’ta film gibi hikaye: Adına iki TC kimlik numarası var, 58 yıldır gerçek kimliğini arıyor - 3

Bu aile de sahte kayıtlarla Şimşek’i öz çocuklarıymış gibi nüfusa kaydettirdi.

Şimşek, evlendikten sonra evlat edinen aile tarafından reddedilerek evlatlıktan düşürüldü.
Sivas’ta film gibi hikaye: Adına iki TC kimlik numarası var, 58 yıldır gerçek kimliğini arıyor - 4

Evlat edinen ailenin çıkarttığı kimlik kartı numarası ve kendisinin çıkarttığı kimlik kartı numarası bulunan Şimşek, bu nedenle devlet kurumlarına gittiğinde birçok sorunla karşılaşıyor.

Bu durumun çözümü için mücadele eden Şimşek, “Ben bir yaşımdayken annem vefat etti. Bana bakan olmadığı için beni yurdun kapısının önüne bırakıyorlar. O dönemin yurt müdürü beni el altından yurda kaydetmeksizin beni büyüten aileye veriyor. Onlar da sahte kayıtla beni kendilerinin üzerine geçiriyorlar. 18, 19 yaşına gelip evlendiğimde beni üzerlerinden düşürüyorlar. Bunun zorluğunu hep yaşıyorum.” dedi.

Sivas’ta film gibi hikaye: Adına iki TC kimlik numarası var, 58 yıldır gerçek kimliğini arıyor - 5

BİYOLOJİK BABASININ MEZARI AÇILDI

“Benim ablalarım bütün aile fertlerim beni kabul ediyor ama daha büyük aile bireylerimiz olmadığı için hakim Bey DNA testine karar verdi. 2,5 yıldır çok büyük zorluklarla uğraşıyorum.” diyen Şimşek, “Hem maddi hem de manevi sıkıntılar yaşıyorum. Sürekli mahkemelere gidip geliyorum. Yaşadığım şeyleri tekrar tekrar yaşıyorum.” ifadelerini kullandı.

Sivas’ta film gibi hikaye: Adına iki TC kimlik numarası var, 58 yıldır gerçek kimliğini arıyor - 6

ADINA İKİ FARKLI TC KİMLİK NUMARASI VAR

Adına iki farklı kimlik numarası olduğunu ifade eden Şimşek, şunları söyledi:

“Geçmiş yakamı bırakmıyor ki rahat edeyim. 1965 yılından bu yana bu hayatı yaşıyorum. Şuanda benim adıma iki farklı TC kimlik numarası var. Birisi onların üzerine diğeri de benim şuan kullandığım TC kimlik kartı numarası. Devlet kurumlarına gittiğim zaman problem oluyor. Hastanelere falan gittiğimde eşimin üzerine muayene olduğum için pek sorun yaşamadım ama yine de ben bu durumdan da rahatsız oluyorum. Her zaman elim yüreğimde. İnşallah son mahkeme olur, bu konudan dolayı hem maddi hem manevi çok yoruldum. 58 yaşındayım 25 yıl olmuştu ben unutalı. Ama ben 2,5 yıldır bu durumu mahkeme kapısında tekrar tekrar yaşıyorum, geçmiş yakamı bırakmıyor.”
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