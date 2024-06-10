Sivas’ta kene kabusu: Art arda üçüncü ölüm

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış yaşanmaya başladı. Sivas’ta kene ısırması sonucu art arda 3 ölüm yaşandı. Kene ısırması nedeniyle tedavi altına alınan Şehri Tanrıveren isimli kadın, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Sivas’ta kene kabusu: Art arda üçüncü ölüm - 1

Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) kaynaklı ölümlerin sayısı 3’e yükseldi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde, KKKA tanısıyla tedavi gören 36 yaşındaki iki çocuk annesi Şehri Tanrıveren sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

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Sivas’ta kene kabusu: Art arda üçüncü ölüm - 2

Tanrıveren ile birlikte bu yıl Sivas’ta KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Tanrıveren’e virüsün beslediği büyükbaş hayvanlardan bulaştığı tahmin ediliyor.

Genç kadın ikamet ettiği Sivas’ın Gölova ilçesi Boğazgöze köyünde toprağa verilecek.
Sivas’ta kene kabusu: Art arda üçüncü ölüm - 3

PEŞ PEŞE ÜÇÜNCÜ ÖLÜM

Tanrıveren’in ölümü, Sivas’ta art arda yaşanan üçüncü ölüm oldu.

Geçen hafta Gemerek ilçesinde Gülbidin Ekberi isimli çoban kene ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Sivas’ta kene kabusu: Art arda üçüncü ölüm - 4

Merkeze bağlı Olukman köyünde ise Emre Naçar isimli kişi de kene ısırması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

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