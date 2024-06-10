Sivas’ta kene kabusu: Art arda üçüncü ölüm
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış yaşanmaya başladı. Sivas’ta kene ısırması sonucu art arda 3 ölüm yaşandı. Kene ısırması nedeniyle tedavi altına alınan Şehri Tanrıveren isimli kadın, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) kaynaklı ölümlerin sayısı 3’e yükseldi.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde, KKKA tanısıyla tedavi gören 36 yaşındaki iki çocuk annesi Şehri Tanrıveren sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.