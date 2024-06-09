Sivas'ta sel: Araçlar sular altında kaldı

Sivas'ın Divriği ilçesinde kuvvetli yağış sel getirdi. Bazı iş yerlerini su basarken araçlar ise su altında kaldı.

Sivas'ta sel: Araçlar sular altında kaldı - 1

Sivas'ın Divriği ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sivas'ta sel: Araçlar sular altında kaldı - 2

Gece saatlerinde Divriği ilçe merkezinde yağan yağmur sele neden oldu.

Sivas'ta sel: Araçlar sular altında kaldı - 3

Caddeler ve sokakların göle döndüğü ilçede birçok iş yerini su bastı.

Sivas'ta sel: Araçlar sular altında kaldı - 4

İlçenin bazı noktalarında araçlar yarıya kadar suya gömüldü.

Sivas'ta sel: Araçlar sular altında kaldı - 5
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