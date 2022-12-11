SMA bağışı skandalında yeni ayrıntılar: Mustafa Yağız için toplanan parayla oto galeri açılmış

"EŞYALARIMIN HEPSİ BELGELİ"

Didem Gülmez'in canlı yayında kendilerine ev eşyası aldığı iddiasına da cevap veren babaanne, şunları söyledi:

"Ev eşyası için ona ihtiyacım yok. Benim evimdeki eşyaların hepsinin yeri; belli ve belgelidir. 'Paraları başkaları yedi' diyerek iftira atıp, kendisini aklamak istiyor."