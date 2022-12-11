SMA bağışı skandalında yeni ayrıntılar: Mustafa Yağız için toplanan parayla oto galeri açılmış

Antalya'nın Aksu ilçesinde hayatını kaybeden SMA Tip-1 hastası Mustafa Yağız Gülmez'in (4) annesi Didem Ayşe Gülmez, oğlu için toplanan yardım paralarını çektiğini, ardından eşinin arkadaşına verdiğini, paralarla lüks araçlar alınıp, oto galeri ve oto yıkama iş yerlerinin açıldığını anlatınca canlı yayında gözaltına alındı.
Didem Ayşe Gülmez'in gözaltı işlemleri sürerken, babaanne Yüksel Gülmez de gelinini suçlayıp, toplanan paranın başka hasta çocuklara verilmesini istedi.
Ailesi, Mustafa Yağız Gülmez'in yurt dışında tedavi edilebilmesi için gerekli 33 milyon TL'nin toplanabilmesi için Antalya Valiliği'ne müracaat edip, yardım kampanyası başlattı.
Valilik hesabında 26 milyon TL toplandı. Ancak aile, yasal izin olmadan bir yardım kampanyası daha başlattı. Yardımseverlerin gönderdiği 167 bin dolar, şahsi hesaplara aktarıldı.
Gönüllülerin durumu fark etmesi ile toplanan paranın valilik hesabına aktarılması istendi ve kampanya durduruldu.
Bu sırada Almanya'da yaşayan bir iş insanı tedavi için eksik kalan 7 milyon TL'yi vereceğini söyledi. Ancak iş insanı vereceği paranın valilik hesabına aktarılmasını istedi.
Para aktarılamayınca iş insanı yardımdan vazgeçti. Mustafa Yağız Gülmez ise 21 Haziran'da hayatını kaybetti.
İddialar sonrası savcılıkta ifadesi alınan Didem Gülmez, yasa dışı toplanan paranın evlerinde çıkan yangında kül olduğunu ileri sürdü.
Daha sonra Didem Gülmez, Star TV'de canlı yayınlanan "Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde" programında savcılara yalan ifade verdiğini, paranın kendisi tarafından çekilip kocasının bir arkadaşına verildiğini, paralarla lüks araçlar alınıp, oto galeri ve oto yıkama iş yerlerinin açıldığını anlattı.
Polis, 9 Aralık'ta Didem Gülmez'i canlı yayında gözaltına alıp, sorgulamak üzere Antalya'ya getirdi. Didem G.'nin gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan Mustafa Yağız Gülmez'in babaannesi Yüksel Gülme, torununun ihmal sonucu hayatını kaybettiğini, gelini Didem Gülmez'in aldığı paraların bulunup, başka hasta çocuklara verilmesini istedi.
Torunu öldükten sonra ilk kez mezarına gelen Yüksel G., "Çocuğun paraları neredeyse ortaya çıksın. Kesinlikle 'Babası yedi' gibi ithamlara inanılmasın. Cezaevindeki oğluma harçlığını ben gönderiyorum. Oğlumun parası olsa biz göndermeyiz" dedi.
Oğlu Gökhan G.'nin cezaevine girdikten sonra torununa bakılmadığını iddia eden Yüksel G., "Gelinim Didem, kendi hesaplarına yatanları aktarmadı ve kişisel ihtiyaçlarına harcayarak, gününü gün etti. O paralar yenmedi ve başka yere aktarıldı. Milletin iyi niyeti kötüye kullanılmasın" diye konuştu.
Babaanne Yüksel Gülmez, torununun boynunda morluklar olduğunu iddia etti. Yüksel Gülmez, "Son zamanlarda telefonla aradığımda bana 'Babaanne bana bakmıyorlar' diyerek ağlıyordu. 'Annem bana bakmıyor, gelmiyor' diyordu. Torunumu morgda gördüğümde boynunda morluklar vardı" dedi.
Didem Gülmez'in canlı yayında kendilerine ev eşyası aldığı iddiasına da cevap veren babaanne, şunları söyledi:
"Ev eşyası için ona ihtiyacım yok. Benim evimdeki eşyaların hepsinin yeri; belli ve belgelidir. 'Paraları başkaları yedi' diyerek iftira atıp, kendisini aklamak istiyor."