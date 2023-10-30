Soğan ve sarımsak aşkı: Eymen her gün 10 diş sarımsak, bir kilo soğan yiyor
Bursa'da sarımsak ve soğan yemeye doymayan 12 yaşındaki Eymen'i görenler gözlerine inanamıyor. Evde meyve tabağı yerine soğan ve sarımsak tabağıyla mutlu olan Eymen, hiç hastalanmadığını dile getiriyor.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Eymen Ayhan, her gün en az 10 diş sarımsak ve bolca soğan yiyor.
Çocukluğundan beri her gün soğan ve sarımsak yiyen Eymen okula giderken, evde, arkadaşları ile gezerken yanından sarımsak ayırmıyor.