Soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak! İşte kar yağışı beklenen iller
Balkanlar'dan gelen kar yağışı Edirne'de akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Ülke geneli soğuk havanın etkisi altına girdi. Kuzey ve doğu kesimlerde kar etkili olacak. Batıda ise fırtına var. Meteoroloji Genel Müdürülüğü de 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Peki kar yağışı hangi illerde etkili olacak? Soğuk hava ne zaman etkisini kaybedecek? İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Konya, Malatya, K.Maraş, Sivas, Tunceli, Aksaray, Batman ve Osmaniye için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Sarı kodlu uyarı ne demektir?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.