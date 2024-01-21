Soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak! İşte kar yağışı beklenen iller

Akdeniz'de Adana bölümü ve Güneydoğu'da boyunca yağmur kuvvetleniyor, rüzgar da çok sert, Adana 15, Kahramanmaraş 11, Gaziantep 1 ve Diyarbakır 12 derece.



Karadeniz soğuyor, kar Bolu, Kastamonu tarafında öğleden sonra hafifleyecek, Samsun, Rize hattında sahillerde yağmur, yaylalarda ise kar var. Bolu 3, Samsun 8, Trabzon 12 derece.



Doğu Anadolu genelinde kar yeniden başlıyor. Erzurum 3, Malatya yağmurlu 11 derece.