Sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde yollar ve meydanlar boş kaldı
Corona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı.
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DHA 03.05.2020 - 08:25
Corona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 3 günü kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı.
1 Mayıs Cuma günü başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününe girildi. Yasak öncesinde trafik ve insan yoğunluğunun olduğu cadde ve sokaklarda bu kez sessizlik hakim olurken İstanbul'da yolların ve meydanların boş kaldığı görüldü.
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