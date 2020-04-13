Sokağa çıkma yasağı bitti ama tedbirler devam ediyor!

Anadolu Ajansı 13.04.2020 - 05:56 | Son Güncelleme : 13.04.2020 - 06:40
30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi. HABERE GİT
Yasağın bitmesiyle birlikte bazı kentlerde vatandaşlar dışarıya çıktı ve sosyal mesafe kuralının çiğnendiği anlara tanık olundu.
Ankara'nın işlek noktalarından olan Kızılay Meydanı ve Sıhhıye meydanında bazı vatandaşlar araçlarıyla trafiğe çıktı.
Ayrıca, Kızılay Meydanında bulunan taksiciler de iş başı yaptı.
Öte yandan, polis ekipleri yasak sonrası açılma ihtimali olan market, büfe benzeri işletmeleri kontrol amacıyla denetledi.
İzmir'de polis ekipleri işlek noktalarda yaş, kimlik ve ehliyet denetimi yaptı. Ekipler, vatandaşları gerekmedikçe sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.
Kent sakinlerinin fazla yoğunluk oluşturmadan benzinliklere gittiği de görüldü.
Ayrıca, ekiplerce yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağı süresince yasağa uymayan 17 kişiye adli, 1223 kişiye idari işlem yapıldı. Toplamda 2 milyon 460 bin lira para cezası uygulandı.