Sokağa çıkma yasağı bitti ama tedbirler devam ediyor!

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süren sokağa çıkma yasağı, gece saat 00.00

Anadolu Ajansı 13.04.2020 - 05:56 | Son Güncelleme : 13.04.2020 - 06:40

İstanbul

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi. HABERE GİT 

Yasağın bitmesiyle birlikte bazı kentlerde vatandaşlar dışarıya çıktı ve sosyal mesafe kuralının çiğnendiği anlara tanık olundu. 

DAHA ÖNCE ALINAN TEDBİRLER UYGULANACAK

İstanbul

Şişli'nin Kurtuluş semti, sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı yerlerden biriydi...

İstanbul

İstanbul

Aydın

Yasağın kalkmasının ardından Aydın'da da bazı vatandaşlar dışarı çıktı...

Aydın

Aydın

Samsun

Samsun'un ana arterlerinden biri olan Atatürk Bulvarı'nda yasağın sonra ermesiyle birlikte araç trafiğinde artış gözlendi.

Ankara

Ankara'nın işlek noktalarından olan Kızılay Meydanı ve Sıhhıye meydanında bazı vatandaşlar araçlarıyla trafiğe çıktı.

Ayrıca, Kızılay Meydanında bulunan taksiciler de iş başı yaptı.

Öte yandan, polis ekipleri yasak sonrası açılma ihtimali olan market, büfe benzeri işletmeleri kontrol amacıyla denetledi.

Ankara

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş

Yasağın sona ermesinin ardından Kahramanmaraş'ta yoğunluk oluştu. Polis, vatandaşlara uyarılarda bulunarak sokağa çıkma yasağının kalktığını ancak koronavirüs tedbirlerinin devam ettiğini hatırlattı.

Kahramanmaraş

İstanbul

İzmir

İzmir'de polis ekipleri işlek noktalarda yaş, kimlik ve ehliyet denetimi yaptı. Ekipler, vatandaşları gerekmedikçe sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Kent sakinlerinin fazla yoğunluk oluşturmadan benzinliklere gittiği de görüldü.

Ayrıca, ekiplerce yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağı süresince yasağa uymayan 17 kişiye adli, 1223 kişiye idari işlem yapıldı. Toplamda 2 milyon 460 bin lira para cezası uygulandı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali yanındaki durakta görev yapan yaklaşık 20 taksici, yasağın kalkmasıyla duraklarına gelerek müşteri almaya başladı.

Taksici Mesut Ak, salgın nedeniyle bir süredir işlerinin durgun gittiğini söyledi. Yasak kalkar kalkmaz ekmek parası için işlerinin başına geçtiklerini belirten Ak, "Çocuklarımıza ekmek götürmek için çalışmaya mecburuz. Rızkı veren Allah. İnşallah bugünler de geçecek." dedi.

Eskişehir

Eskişehir'de, yasağın sona ermesiyle kent halkı adeta dışarı hücum etti. İnsanların yine uzun kuyruklar oluşturduğu market önlerinde polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uymaları için sıra bekleyen vatandaşları tek tek uyardı.

Eskişehir

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve müdür yardımcıları ise, yoğun caddelerde bulunarak bizzat ekiplerin koordinesini sağladı.

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