Sokağa çıkma yasağı bitti ama tedbirler devam ediyor!

Ankara

Ankara'nın işlek noktalarından olan Kızılay Meydanı ve Sıhhıye meydanında bazı vatandaşlar araçlarıyla trafiğe çıktı.

Ayrıca, Kızılay Meydanında bulunan taksiciler de iş başı yaptı.

Öte yandan, polis ekipleri yasak sonrası açılma ihtimali olan market, büfe benzeri işletmeleri kontrol amacıyla denetledi.