Sokağın başından sonuna kadar bütün araçların lastiklerini patlattı

"ŞAKA YAPIYORLAR SANDIM"

Lastiği patlatılan araçlardan birinin sahibi olan Eren Arslan, "20 senedir bu mahalledeyim herhangi bir sıkıntı olmamıştı. Sabah saatlerinde telefonum çaldı, mahalleden burada top oynayan çocuklardan birisi aradı. Lastiğimin patladığını söyledi, ilk başta inanamadım. Daha önce başıma böyle bir şey gelmediği için şaka falan sandım. Sonra çıktım dışarıya, tek benim arabamın lastiğini patladığını sanmıştım. Daha sonra diğer araç sahipleri de geldi. Onların da kimisinin aracının 2 lastiğini kimisinin de 3 lastiğini bıçakla patlatmışlar. Bıçakla olduğu belli zaten. Daha sonra sokaktan aşağıya doğru indim, tüm araçları tek tek bıçaklamışlar. Polise haber verdik, kimisi o halde işe gitti. Kimisi de lastiği yedek lastikle değiştirip o şekilde işe gitti. İlk defa başımıza böyle bir şey geldi. Neden yapıldığına dair bir fikrim yok. Park yeri kavgası desek, mahalle sakinleri ile öyle bir tartışmamız yok." ifadelerini kullandı.