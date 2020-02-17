Sokak köpeği "Pamuk"un hayatı "Heidi" ile değişti

Almanya'ya Pamuk ile dönmek istediğini ancak eksik prosedürler nedeniyle tek başına dönmek zorunda kaldığını anlatan Peltola, "Şimdi prosedürler tamamlandı. Artık Pamuk'u Almanya'da yeni ve güzel bir hayat bekliyor. Umarım her şey yolunda gider. O zaman çok daha mutlu olurum. Pamuk sonuçta ülke değiştiriyor. Biraz gergin gibi görünüyor ama sonunda iyi olacak. Burada güzel zamanlar geçirdim. Türkler çok iyi insanlar." diye konuştu.