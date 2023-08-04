Sokak röportajında “uyuşturucu satıyorum” dedi, gözaltına alındı

Sancaktepe’de geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında mikrofon uzatılan genç, “İllegal ne iş yapıyorsunuz?” sorusuna “Ben hap satıyorum, uyuşturucu satıyorum. Dolandırıcılık yapıyorum.” diye yanıt verdi

Soruyu soran kişinin “Şaka mı, ben senin yapmadığını ümit ediyorum.” sözlerine ise genç, “Şaka değil yapıyorum. Bunları yayınlayabilirsiniz. Bu devirde yapılmayacak iş değil.” diyerek karşılık verdi.