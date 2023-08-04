Sokak röportajında “uyuşturucu satıyorum” dedi, gözaltına alındı
İstanbul’da yapılan bir sokak röportajında “Uyuşturucu satıyorum” diyerek sosyal medyada gündem olan U.A. isimli kişi, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. U.A. hakkında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirmek” suçundan adli işlem başlatıldı.
Sancaktepe’de geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında mikrofon uzatılan genç, “İllegal ne iş yapıyorsunuz?” sorusuna “Ben hap satıyorum, uyuşturucu satıyorum. Dolandırıcılık yapıyorum.” diye yanıt verdi
Soruyu soran kişinin “Şaka mı, ben senin yapmadığını ümit ediyorum.” sözlerine ise genç, “Şaka değil yapıyorum. Bunları yayınlayabilirsiniz. Bu devirde yapılmayacak iş değil.” diyerek karşılık verdi.