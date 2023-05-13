Soma maden şehitleri facianın 9. yılında anılıyor

Olayın üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen evlerinde halen "baba" kelimesinin kullanılmadığını anlatan Kavas, şöyle konuştu:



"9 senemiz bitti, 10 seneye gireceğiz, acımız aynı acı. Ben o günün gelmesini istemiyorum. O gün geldiği zaman yüreklerim yanıyor, aynı acıyı tekrar yaşıyorum. Unutmadım, unutmak da istemiyorum. Bizim yaşadığımız acıyı başkaları yaşamasın, bizim çocuklarımızın yaşadığı babasızlığı başka çocuklar yaşamasın. Benim iki çocuğum var, bizim evimizde 'baba' kelimesi geçmez. Hala çocuklarım da aynı acıyı yaşıyor. Birbirimize hissettirmemeye de çalışıyoruz ama ne kadar iyi annelik de yapsam babanın yerini tutmuyor."