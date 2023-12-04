Somalı madenciler arama kurtarma görevli için hazır | 4 Aralık Dünya Madenciler Günü
Yer altında can kurtarma eğitimleri gören Somalı madenciler, aldıkları eğitimlerle kendilerini maden kazalarının yanı sıra deprem ve benzeri afetlere karşı da hazır tutuyor. Tüm ülkeyi yasa boğan 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan ve mesleklerinin kendilerine kazandırdığı beceriler sayesinde arama kurtarma çalışmalarına büyük katkı veren Somalı madenciler, can kurtarma mücadelesinde görev almanın haklı gururunu yaşıyor.
Türkiye'nin önemli linyit üretim merkezlerinden Manisa'daki Soma Havzası'nda, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde de yerin altında ekmek mücadelesi devam ediyor.