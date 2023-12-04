Somalı madenciler arama kurtarma görevli için hazır | 4 Aralık Dünya Madenciler Günü

Maden tahliye ve eğitim görevlisi Mehmet Can ise depremde Adıyaman'da görev aldığını dile getirdi.



Görev yerine vardıklarında ilk olarak 7 yaşındaki bir çocuğu kurtardığını ve kendi oğlu kurtulmuş gibi sevindiğini anlatan Can, şunları söyledi:



"Ondan sonraki sağ çıkardıklarımızı ailelerine, sağlık ekiplerine teslim ederken onların yüzündeki mutluluğu tarif edemem. Sağ çıkardıkça daha azimle çalıştık, 24 saat uyumadan. Oraya dinlemeye değil gönüllü olarak mücadele etmeye gitmiştik. Orada dinlenmek bize yakışmazdı. Biz de madenciye yakışır şekilde zor şartlarda çalışmanın nasıl olduğunu Türkiye’ye göstermeye çalıştık."