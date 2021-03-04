Somon balığından döner

Müşterilerine farklı lezzetler sunmak istediklerini belirten Tuğrul, "Somon balıklarımız Almus ilçesinden tüm dünyaya, Avrupa ülkelerine ihracat ediliyor. Biz de buna sahip olduğumuz için neden dönerli yapmayalım dedik. Yöresel mutfak olarak zengin bir ile sahibiz. Bundan dolayı da balığın dönerini de yapmaya karar verdik. Çok güzel oldu, bayağı bir talep gördü. Tadına bakanlar devamı olacak mı diye soruyor, tekrar istiyor" dedi.