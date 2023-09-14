Son 33 yılın en kurak ağustos ayı yaşandı | Türkiye’nin büyük bölümü için “acil durum” ilanı

MARMARA VE KARADENİZ’DE “ACİL DURUM”

Meteoroloji’nin ağustos ayına yönelik Normalin Yüzdesi Metodu’na (PNI- Percent of Normal Index) göre hazırlanan meteorolojik kuraklık durumunu gösteren Türkiye haritasında ise Marmara Bölgesi, Karadeniz’in neredeyse tamamı, diğer bölgelerin de büyük kısmı için “şiddetli kurak (acil durum)” olarak yer verildi.

Haritaya göre, İzmir Aydın, Denizli, Muğla, Antalya ve Mersin’in bir kısmı normal ve üzeri (risk yok) olarak görülüyor.

Erzincan-Tunceli ile Muş, Bitlis, Van, Siirt ve çevreleri de yine haritada meteorolojik kuraklık açısından normal ve üzeri (risk yok) alanlar olarak yer alıyor.