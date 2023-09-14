Son 33 yılın en kurak ağustos ayı yaşandı | Türkiye’nin büyük bölümü için “acil durum” ilanı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “2023 Yılı Ağustos Ayı Alansal Yağış Raporu”nu yayınladı. Rapora göre, Türkiye genelinde yağışlar uzun yıllar normali (1991-2021) ortalamasına göre yüzde 57, geçen yıl ağustos ayı yağışlarına göre yüzde 60 azaldı. Ağustos ayı meteorolojik kuraklığı gösteren Türkiye haritasında ise Marmara ve Karadeniz’in neredeyse tamamı, diğer bölgelerin de büyük kısmı “şiddetli kurak (acil durum)” olarak yer verildi.
Bu yıl dünya genelinde El Nino sıcakları ve etkileriyle her geçen gün daha çok hissedilen iklim krizine bağlı sebeplerle ağustos ayı yağışlarında son 33 yılın en düşük seviyesi görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2023 Ağustos yağışlarına yönelik hazırladığı rapora göre, Türkiye geneli ağustos ayı yağışları normalinin ve geçen yıl ağustos ayı yağışlarının altında gerçekleşti.