SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Kartalepe Mahallesi’nde bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yıkılan binanın enkazında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayda 8 kişi de yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 36 yıl önce inşa edilen binaya 1,5 katın kaçak olarak eklendiğini ve yapımında deniz kumu kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı - 1

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi’ndeki Belediye Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bina saat 08.45 sıralarında çöktü.

NTV yayınına katılan İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, bina enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

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SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı - 2

2'Sİ AĞIR 8 YARALI VAR

Yıkılan binada 8 kişi de yaralandı.

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

DİNLEME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İstanbul Valiliği’nden yapılan son açıklamada “Küçükçekmece’de çöken binanın enkazında kalan son kişi de yaralın olarak kurtarılmıştır. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Enkazda an itibariyle kalan şahıs bulunmamakta olup, arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmaları devam etmektedir.” ifadeleri yer aldı.

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı - 3

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaralıların durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı bilgisini veren Bakan Koca, enkazdan çıkan 2 kişinin tedaviye ihtiyaç duymadığını ifade etti.

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı - 4

"1,5 KAT KAÇAK EKLENDİ, DENİZ KUMU KULLANILDI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çöken binaya 1,5 katın kaçak çıkıldığını söyledi.

1988’de inşa edilen binanın yapımında deniz kumu kullanıldığının tespit edildiğini söyleyen Bakan Özhaseki, “Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır.” dedi.

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı - 5

BİNANIN ZEMİN KATINDA İŞ YERİ VAR

Binanın zemin katının bir iş yeri olduğu bilgisini veren İstanbul Valisi Davut Gül, bir üst katta büro bulunduğunu sonraki katlarda ise ailelerin yaşadığını ifade etti.

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı - 6

ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI, YAŞADIKLARINI ANLATTI

Küçükçekmece’de çöken binadan sağ çıkan Korkut Yılmaz, önce hafif bir sarsıntı duyduklarını ardından binanın çöktüğünü anlattı.

“Ben yatakla dolabın dolabın arkasına atmıştım kendimi, sonra geri geri çıktım. Köpeğim vardı. O içeride kaldı. Üst kattaki insanlardan da bazıları çıktı.” diye konuşan Yılmaz, binanın risk taşımadığını söyledi.

Yılmaz, “Alt kat dükkan onun üzerinde ofisim vardı. Bir üst katta da evim vardı. 10 dakika sonra hemen polis ekipleri ve ambulanslar geldi. Ellerim ve bacaklarımda yaralar var. Komşular kıyafet verdiler giydim. Ara kattaydım. Yatakla dolabın arasına girmenin önemini gördüm.” diye konuştu.

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı - 7

YIKILAN BİNANIN ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı - 8
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı - 9
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı - 10
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı - 11
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı - 12
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı - 13
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı - 14
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı - 15
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı - 16
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı - 17
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