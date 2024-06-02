SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Kartalepe Mahallesi’nde bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yıkılan binanın enkazında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayda 8 kişi de yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 36 yıl önce inşa edilen binaya 1,5 katın kaçak olarak eklendiğini ve yapımında deniz kumu kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı.
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi’ndeki Belediye Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bina saat 08.45 sıralarında çöktü.
NTV yayınına katılan İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, bina enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.