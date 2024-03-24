Son oruç ne zaman tutulacak? Ramazan'ın son günü ne zaman?

Ramazan ayında tutacakları son orucu ve ayın biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Üç ayların sonuncusu olan mübarek 11 ayın sultanı ramazan ayının ortalarına doğru ilerlememizle beraber, bu ayın bitiş tarihi merak konusu olmaya başladı. Ramazan bayramında tatil planlarını yapacak olan kişiler, ramazan ayının ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. İşte, 2024 ramazan ayının biteceği tarihi...