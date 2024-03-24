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Son oruç ne zaman tutulacak? Ramazan'ın son günü ne zaman?

"On bir ayın sultanı" ramazanın bitiş tarihi merak ediliyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucunun ardından başlayan süreç devam ediyor. 2024 ramazan ayının biteceği tarihin yanı sıra bugün orucun kaçıncı günü olduğu da merak ediliyor. Peki, son oruç ne zaman tutulacak? Ramazan'ın son günü ne zaman?

Son oruç ne zaman tutulacak? Ramazan'ın son günü ne zaman? - 1

Ramazan ayında tutacakları son orucu ve ayın biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Üç ayların sonuncusu olan mübarek 11 ayın sultanı ramazan ayının ortalarına doğru ilerlememizle beraber, bu ayın bitiş tarihi merak konusu olmaya başladı. Ramazan bayramında tatil planlarını yapacak olan kişiler, ramazan ayının ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. İşte, 2024 ramazan ayının biteceği tarihi...

TÜRKİYE HABERLERİ

Son oruç ne zaman tutulacak? Ramazan'ın son günü ne zaman? - 2

BUGÜN ORUCUN KAÇINCI GÜNÜ?

24 Mart Pazar günü itibariyle, Ramazan ayının 14. günündeyiz.

Ramazan'ın bitmesine 16 gün kaldı.

Son oruç ne zaman tutulacak? Ramazan'ın son günü ne zaman? - 3

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTECEK?

2024 Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi tarihinde başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim bilgilerine göre;

2024 ramazan ayı, 9 Nisan Salı gününde tutulacak olan oruçla son bulacak.

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