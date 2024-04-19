SON DAKİKA HABERİ | Kırklareli’nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı
İstanbul’dan Bulgaristan’a giden yolcu otobüsü Kırklareli’nde kaza yaptı. Yoldan çıkarak devrilen otobüste 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Kırklareli’nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Bulgaristan’a gitmek için İstanbul’dan hareket eden Halit Karasu yönetimindeki Metro Turizm’e ait X3362KC Bulgaristan plakalı yolcu otobüsü Dereköy Sınır Kapısı’na 50 kilometre kala Kavaklı beldesi Koru mevkiinde yoldan çıkarak devrildi.