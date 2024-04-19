SON DAKİKA HABERİ | Kırklareli’nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı

İstanbul’dan Bulgaristan’a giden yolcu otobüsü Kırklareli’nde kaza yaptı. Yoldan çıkarak devrilen otobüste 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

SON DAKİKA HABERİ | Kırklareli’nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı - 1

Kırklareli’nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Bulgaristan’a gitmek için İstanbul’dan hareket eden Halit Karasu yönetimindeki Metro Turizm’e ait X3362KC Bulgaristan plakalı yolcu otobüsü Dereköy Sınır Kapısı’na 50 kilometre kala Kavaklı beldesi Koru mevkiinde yoldan çıkarak devrildi.

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SON DAKİKA HABERİ | Kırklareli’nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı - 2

Sürücünün de yer aldığı 11 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

SON DAKİKA HABERİ | Kırklareli’nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı - 3

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Cemalettin Akyüz bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

SON DAKİKA HABERİ | Kırklareli’nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı - 4
SON DAKİKA HABERİ | Kırklareli’nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı - 5
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