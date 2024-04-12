SON DAKİKA HABERİ | Ramazan Bayramı tatilinin acı bilançosu: İlk 6 günde 48 can kaybı, 6 bin 184 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 6 gününde yaşanan trafik kazalarında 48 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, kazalarda 6 bin 184 kişinin de yaralandığını bildirdi.

SON DAKİKA HABERİ | Ramazan Bayramı tatilinin acı bilançosu: İlk 6 günde 48 can kaybı, 6 bin 184 yaralı - 1

Ramazan Bayramı tatili sürüyor. Bayram tatili nedeniyle yurt genelinde birçok vatandaş yollara düştü.

Tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların karıştığı çok sayıda kaza meydana geldi.

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SON DAKİKA HABERİ | Ramazan Bayramı tatilinin acı bilançosu: İlk 6 günde 48 can kaybı, 6 bin 184 yaralı - 2

GERİ DÖNÜŞ YOLCULUKLARI BAŞLIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili çerçevesinde geri dönüş yolculuklarının başladığını belirterek, bugün trafik yoğunluğunun yeniden artacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, bayram tatilinin altıncı gününde 635 trafik kazası meydana geldiğini açıklayarak, 391 bin 472 aracın denetlendiğini, 23 bin 813 araca hız ve radar işlemi, 23 bin 886 araca ise diğer işlemler yapıldığını ifade etti.

SON DAKİKA HABERİ | Ramazan Bayramı tatilinin acı bilançosu: İlk 6 günde 48 can kaybı, 6 bin 184 yaralı - 3

6 GÜNDE 48 CAN KAYBI

Paylaşımında bayram tatilinden bu yana meydana gelen kazalara ilişkin de bilgi veren Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 6 gününde 3 bin 706 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

Kazalarda 48 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Yerlikaya, 6 bin 184 vatandaşın ise yaralandığını söyledi.

SON DAKİKA HABERİ | Ramazan Bayramı tatilinin acı bilançosu: İlk 6 günde 48 can kaybı, 6 bin 184 yaralı - 4

EMNİYET KEMERİ UYARISI

Yerlikaya paylaşımda sürücülere de uyarıda bulundu.

Aşırı hız yapılmamasına dikkati çeken Yerlikaya, “Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.” dedi.

Yerlikaya, bayram tatili boyunca trafik polisleri ve jandarma trafik ekiplerinin 24 saat esasına göre denetimlere devam ettiğinin altını çizdi.

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