SON DAKİKA HABERİ | Ramazan Bayramı tatilinin acı bilançosu: İlk 6 günde 48 can kaybı, 6 bin 184 yaralı

GERİ DÖNÜŞ YOLCULUKLARI BAŞLIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili çerçevesinde geri dönüş yolculuklarının başladığını belirterek, bugün trafik yoğunluğunun yeniden artacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, bayram tatilinin altıncı gününde 635 trafik kazası meydana geldiğini açıklayarak, 391 bin 472 aracın denetlendiğini, 23 bin 813 araca hız ve radar işlemi, 23 bin 886 araca ise diğer işlemler yapıldığını ifade etti.