SON DAKİKA HABERİ | Ramazan Bayramı tatilinin acı bilançosu: İlk 6 günde 48 can kaybı, 6 bin 184 yaralı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 6 gününde yaşanan trafik kazalarında 48 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, kazalarda 6 bin 184 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Ramazan Bayramı tatili sürüyor. Bayram tatili nedeniyle yurt genelinde birçok vatandaş yollara düştü.Tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların karıştığı çok sayıda kaza meydana geldi.