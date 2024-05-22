Sopayla döverek öldürüp, cesedi uçuruma attılar
Giresun'da 50 gün önce ailesinin kayıp ihbarı yaptığı 52 yaşındaki Durmuş Demir’in ormanda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, Demir’i döverek öldürüp cesedi uçuruma attıklarını, olay yerinden ayrıldıkları kamyoneti de yaktıklarını itiraf etti.
Giresun'da kent merkezinde yaşayan Durmuş Demir (52), 2 Nisan’da kamyonetiyle ayrıldığı evine dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı ancak Demir’e ulaşılamadı.