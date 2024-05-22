Sopayla döverek öldürüp, cesedi uçuruma attılar

Giresun'da 50 gün önce ailesinin kayıp ihbarı yaptığı 52 yaşındaki Durmuş Demir’in ormanda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, Demir’i döverek öldürüp cesedi uçuruma attıklarını, olay yerinden ayrıldıkları kamyoneti de yaktıklarını itiraf etti.

Sopayla döverek öldürüp, cesedi uçuruma attılar - 1

Giresun'da kent merkezinde yaşayan Durmuş Demir (52), 2 Nisan’da kamyonetiyle ayrıldığı evine dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı ancak Demir’e ulaşılamadı.

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Sopayla döverek öldürüp, cesedi uçuruma attılar - 2

5 Nisan’da Keşap ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi’ndeki bir bahçede Durmuş Demir’in kamyoneti yanmış halde bulundu. Kamyonette Demir’e ait bulguya rastlanmayınca, cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Sopayla döverek öldürüp, cesedi uçuruma attılar - 3

Özel ekip oluşturan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemeye aldı. Yürütülen çalışmalarda İ.O., O.A. ve F.O. gözaltına alındı. 

Sopayla döverek öldürüp, cesedi uçuruma attılar - 4

Şüpheliler, sorgularında kent merkezinde buluştukları Durmuş Demir’e ait kamyonetle Yağlıdere ilçesine bağlı Ekin Yaylası’na gittiklerini, burada Demir’i sopayla döverek, cesedini uçuruma attıklarını ve olay yerinden ayrıldıkları kamyoneti de ateşe verdiklerini itiraf etti.

Sopayla döverek öldürüp, cesedi uçuruma attılar - 5

Şüphelilerin yer gösterimi sonrası soruşturmayı genişleten ekipler, yayladaki ormanda Durmuş Demir’in cansız bedenine ulaştı.

Sopayla döverek öldürüp, cesedi uçuruma attılar - 6

Demir’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ediyor. 

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