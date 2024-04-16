Sosyal medya fenomeni Ares’in öldürüldüğü davaya Yargıtay’dan bozma kararı
Antalya’da “Ares” lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özemir’in öldürülmesine ilişkin davada alınan karar, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay’ın temyiz kararında, cinayete ilişkin davada kasten öldürmeden ceza verildiğini, bu durumun yanılgılı bir değerlendirme olduğu belirtilerek tasarlayarak adam öldürme suçundan ceza verilmesi gerektiği kaydedildi.
Antalya’da öldürülen sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir’in yargılandığı davada verilen karar Yargıtay tarafından bozuldu.
Olay 2020 yılında Antalya’da yaşandı.
Kadir Ozan Erdal, iddiaya göre, bir internet sitesinde 14 yaşındaki kız kardeşi H.E’nin uygunsuz fotoğraflarını gördü.
Erdal’ın baskı yaptığı kız kardeşi H.E. de fotoğrafları internet sitesine “Ares” takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir’in koyduğunu söyledi.
Kadir Ozan Erdal, durumu babası Veysi Erdal’a anlattı.Diyarbakır’dan Antalya’nın Kepez ilçesinde gelen baba-oğul, Özdemir’e reklam filmi çekme bahanesiyle randevu verdi.