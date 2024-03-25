Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği komşusunun köpeğinin ölümüne neden oldu

Parlak, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

“Alabai cinsi Drago isimli köpeğim başkaca bir köpeği koklamak ve oynamak için yanına gittiğinde diğer köpeğin sahipleri tarafından şiddete maruz kalmıştır.” diyen Banu Parlak, köpeğinin bu yüzden saldırgan bir tavır sergilediğini kaydetti.

“Bu kötü hadisenin sebebi Drago değildir. Maruz kaldığı saldırıdır.” ifadesini kullanan Parlak, “Bir hayvan sever olarak gerek kendi dostlarımın gerekse başkalarının dostlarının ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Drago'nun saldırgan tavırlar sergilemesine sebep olan kişiler, şahsıma da saldırmıştır. Buna ilişkin darp raporum da mevcuttur ve bu kişiler hakkında gerek Drago'ya saldırmalarından dolayı gerekse tarafımı darp etmelerinden dolayı hukuki sürecin takipçisi olacağım.” dedi.

Parlak açıklamasında, “Bu hadiseden kaynaklı olarak aleyhime yapılacak her türlü saldırı karşısında hukuki haklarımı kullanacağım. Tekrar belirtmek isterim ki bu hadiseden dolayı çok üzgünüm.” ifadelerine yer verdi.