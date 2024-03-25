Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği komşusunun köpeğinin ölümüne neden oldu
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Banu Parlak, tasmasız gezdirdiği köpeğinin saldırdığı bir başka köpeğin ölümüyle gündemde… Beylikdüzü’nde yaşanan olayda, Parlak’ın Drago isimli köpeğinin saldırdığı Leo isimli köpek yaşamını yitirdi. Leo’nun sahibi Banu Parlak’tan şikayetçi oldu. Açıklama yapan Parlak darp raporu aldığını belirterek, “Aleyhimde yapılan hayvana şiddet gibi alakasız paylaşımları kabul etmiyorum. Böyle bir hadise yaşanırken video kaydı yapma gereksinimi duyan zihniyeti kınıyorum.” dedi.
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Banu Parlak’ın köpeği, iddiaya göre komşusunun köpeğine saldırıp ölümüne neden oldu.