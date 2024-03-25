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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği komşusunun köpeğinin ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Banu Parlak, tasmasız gezdirdiği köpeğinin saldırdığı bir başka köpeğin ölümüyle gündemde… Beylikdüzü’nde yaşanan olayda, Parlak’ın Drago isimli köpeğinin saldırdığı Leo isimli köpek yaşamını yitirdi. Leo’nun sahibi Banu Parlak’tan şikayetçi oldu. Açıklama yapan Parlak darp raporu aldığını belirterek, “Aleyhimde yapılan hayvana şiddet gibi alakasız paylaşımları kabul etmiyorum. Böyle bir hadise yaşanırken video kaydı yapma gereksinimi duyan zihniyeti kınıyorum.” dedi.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği komşusunun köpeğinin ölümüne neden oldu - 1

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Banu Parlak’ın köpeği, iddiaya göre komşusunun köpeğine saldırıp ölümüne neden oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği komşusunun köpeğinin ölümüne neden oldu - 2

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü’ndeki Marmara Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği komşusunun köpeğinin ölümüne neden oldu - 3

Şarkıcı ve güzellik merkezi sahibi Banu Parlak’ın iddiaya göre tasmasız Drago isimli köpeği, komşusu olan Kılıç ailesine ait Leo isimli köpeğe saldırdı.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği komşusunun köpeğinin ölümüne neden oldu - 4

Banu Parlak’ın köpeğinin saldırdığı diğer köpek ağır yaralanırken, Parlak ile komşuları Cihan Aracı, Mustafa Kılıç ve Emin Kılıç arasında tartışma çıktı.

Köpekleri ayırmaya çalışan komşular birbirlerine hakaretler savurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, komşuları sakinleştirdi.

Veteriner kliniğine götürülen Leo isimli köpek ise kurtarılamadı.

Köpeğini kaybeden Kılıç ailesi Banu Parlak’tan şikayetçi olurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği komşusunun köpeğinin ölümüne neden oldu - 5

Parlak, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

“Alabai cinsi Drago isimli köpeğim başkaca bir köpeği koklamak ve oynamak için yanına gittiğinde diğer köpeğin sahipleri tarafından şiddete maruz kalmıştır.” diyen Banu Parlak, köpeğinin bu yüzden saldırgan bir tavır sergilediğini kaydetti.

“Bu kötü hadisenin sebebi Drago değildir. Maruz kaldığı saldırıdır.” ifadesini kullanan Parlak, “Bir hayvan sever olarak gerek kendi dostlarımın gerekse başkalarının dostlarının ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Drago'nun saldırgan tavırlar sergilemesine sebep olan kişiler, şahsıma da saldırmıştır. Buna ilişkin darp raporum da mevcuttur ve bu kişiler hakkında gerek Drago'ya saldırmalarından dolayı gerekse tarafımı darp etmelerinden dolayı hukuki sürecin takipçisi olacağım.” dedi.

Parlak açıklamasında, “Bu hadiseden kaynaklı olarak aleyhime yapılacak her türlü saldırı karşısında hukuki haklarımı kullanacağım. Tekrar belirtmek isterim ki bu hadiseden dolayı çok üzgünüm.” ifadelerine yer verdi.
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