Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın paylaşımından bir gün sonra oto galeriye silahlı saldırı

Galeri sahibi Muhammet Aka, "Ece Ronay'ın iddia ettiği araçlar bizim galerimizde değil. Biz bu olayla ilgili gereken yerlere şikayetçi olduk. Devletimize güvenimiz sonsuz, gereğinin yapılacağından şüphemiz yok" dedi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.