Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın paylaşımından bir gün sonra oto galeriye silahlı saldırı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, başına motosiklet kaskı takan 2 şüpheli "Ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun" dedikten sonra oto galeriye kurşun yağdırdı. Kasklı şüpheliler, düzenledikleri saldırının videosunu da sosyal medyada yayınladı. Galerinin kurşunlandığı anlar da iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Saldırıda bir gün önce sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın paylaşımı ise dikkat çekti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, başına motosiklet kaskı takan 2 şüpheli "Ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun" dedikten sonra bir oto galeriye kurşun yağdırdı.