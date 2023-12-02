Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın paylaşımından bir gün sonra oto galeriye silahlı saldırı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, başına motosiklet kaskı takan 2 şüpheli "Ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun" dedikten sonra oto galeriye kurşun yağdırdı. Kasklı şüpheliler, düzenledikleri saldırının videosunu da sosyal medyada yayınladı. Galerinin kurşunlandığı anlar da iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Saldırıda bir gün önce sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın paylaşımı ise dikkat çekti.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın paylaşımından bir gün sonra oto galeriye silahlı saldırı - 1

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, başına motosiklet kaskı takan 2 şüpheli "Ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun" dedikten sonra bir oto galeriye kurşun yağdırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın paylaşımından bir gün sonra oto galeriye silahlı saldırı - 2

Olay, gece saatlerinde Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi, Şehit Yılmaz Argon Caddesi üzerindeki bir otomobil galerisinde meydana geldi.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın paylaşımından bir gün sonra oto galeriye silahlı saldırı - 3

Başlarına motosiklet kaskı takılı halde caddeye gelen 2 kişi, cep telefonuyla video çekimi yaptıktan sonra Muhammet Aka'ya ait olduğu belirtilen oto galeriye kurşun yağdırdı. Olay sonrasında çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşan saldırganların "K.A. ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun" dedikten sonra galeriyi kurşunladığı ortaya çıktı. Camları kırılan oto galerisinde hasar oluştuğu görüldü.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın paylaşımından bir gün sonra oto galeriye silahlı saldırı - 4

ECE RONAY, SALDIRIDAN BİR GÜN ÖNCE GALERİDEN BAHSETMİŞ

Sosyal medya ünlüsü Ece Ronay, saldırıdan bir gün önce paylaştığı videoda, kurşunlanan galeride eski eşinin araçlarının sergilendiğini iddia etti.

Ece Ronay'ın paylaştığı videoda eski eşinden bahsederek, "2 tane arabası şu an Gebze'de M.A isimli galeride sergileniyor. Korkusundan, o adamlara 'Param yok' demek için, denetimler patlarsa başına iş gelmesin diye arabaları bu galeriye koydu" dediği görüldü.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın paylaşımından bir gün sonra oto galeriye silahlı saldırı - 5

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, galerinin kurşunlandığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın paylaşımından bir gün sonra oto galeriye silahlı saldırı - 6

Görüntülerde, galerinin önüne motosikletle gelen 2 kişinin, kasklarını çıkarmadan cadde ortasında video çektiği ve sonrasında galeriyi kurşunlayarak kaçtıkları görüldü.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın paylaşımından bir gün sonra oto galeriye silahlı saldırı - 7

Galeri sahibi Muhammet Aka, "Ece Ronay'ın iddia ettiği araçlar bizim galerimizde değil. Biz bu olayla ilgili gereken yerlere şikayetçi olduk. Devletimize güvenimiz sonsuz, gereğinin yapılacağından şüphemiz yok" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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