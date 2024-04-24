Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş cinayetinin sır perdesi: Uyuşturucuya alıştırıldı, dayaktan dalağını kaybetti, saçları kazıtıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın kanında ölümüne neden olmayacak kadar uyuşturucu tespit edildi. Sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ileri sürülürken Taktaş'ın dövülüp dalağını kaybettiği, aç bırakıldığı ve kıskançlık yüzünden saçlarının kazıtıldığı iddia edildi. Taktaş'ın ailesi iki ülkede de hukuk mücadelesi başlattı.

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş cinayetinin sır perdesi: Uyuşturucuya alıştırıldı, dayaktan dalağını kaybetti, saçları kazıtıldı - 1

"İşte Benim Stilim" isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan’da ABD’de fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş cinayetinin sır perdesi: Uyuşturucuya alıştırıldı, dayaktan dalağını kaybetti, saçları kazıtıldı - 2

Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş’ın cansız bedeni, 20 Nisan’da hava yoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Taktaş’ın ailesi, daha önce dövülen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne neden olduğunu iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi oldu.

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş cinayetinin sır perdesi: Uyuşturucuya alıştırıldı, dayaktan dalağını kaybetti, saçları kazıtıldı - 3

Taktaş’ın yaşadığı tüm sıkıntıları sürekli paylaştığı Adana'da yaşayan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen teyzesi K.C, yeğeninin 2 senedir A.C.F. ile sevgili olduğunu öne sürdü.

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş cinayetinin sır perdesi: Uyuşturucuya alıştırıldı, dayaktan dalağını kaybetti, saçları kazıtıldı - 4

A.C.F.’nin yeğenine saplantılı bir aşk beslediğini anlatan K.C., "Geçen yıl yeğenimi İstanbul'a geldiklerinde dövmüştü. Ağır darbe alan yeğenimin götürüldüğü hastanede dalağı alınmıştı. Bu olayla ilgili açılan dava halen devam ediyor. Ancak yeğenim tehditler sonucu şikayetini geri çekti." dedi.

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş cinayetinin sır perdesi: Uyuşturucuya alıştırıldı, dayaktan dalağını kaybetti, saçları kazıtıldı - 5

Yargılamanın kamu davası olduğu devam ettiğini ifade eden K.C., yeğeninin sevgilisiyle geçen yıl ağustos ayında tatil amaçlı ABD’ye gittiğini ancak geri dönmediğini aktardı.

K.C., baskı ve tehdit nedeniyle psikolojisinin her geçen gün kötüye giden yeğenini sevgilisinin bırakmadığını da anlattı.

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş cinayetinin sır perdesi: Uyuşturucuya alıştırıldı, dayaktan dalağını kaybetti, saçları kazıtıldı - 6

"KANINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI"

“Yeğenimin ölümünü konsolosluğun açtığı telefonla öğrendik. Annesi, babası, biz, yıkıldık. Ailenin tek çocuğuydu. Hayatını kaybettiği hastanedeki doktorla tercüman aracılığıyla görüşme yaptık." K.C., kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirleneceğini sözlerine ekledi.

Sürecin kesinleşmesinin 4-5 ay süreceğini de ifade eden K.C. "Kanında ölüme sebep olmayacak kadar uyuşturucu çıktığını söylediler. Yeğenimin ölmesinde sevgilisinin mutlaka bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum hatta adım kadar eminim çünkü biz sürekli iletişimdeydik." dedi.

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş cinayetinin sır perdesi: Uyuşturucuya alıştırıldı, dayaktan dalağını kaybetti, saçları kazıtıldı - 7

K.C., şöyle devam etti:

"Yeğenimi bu madde öldürdüyse onu bile sevgilisinin verdiğinden eminim. Kıskançlığı yüzünden yeğenimin kaşını ve saçlarının ön kısmını kazıyordu. Kimse ona bakmasın, beğenmesin, diye. Yeğenimi öldüresiye dövdü, dalağını kaybetti. Türkiye’deyken de bu şiddet sürüyordu. Yağmur yanına gitmeyince sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıp, kötü fotoğraflarını paylaşıyordu. Evimize geliyordu. Yağmur 1.80 boyunda ama son zamanlarda 50 kiloya kadar düşmüş, ufacık kalmıştı. Kızımı darbetmesinin yanı sıra aç bırakıyordu, dışarı çıkarmıyordu. Psikolojisi de bozulmuştu, adeta paranoyak olmuştu."

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş cinayetinin sır perdesi: Uyuşturucuya alıştırıldı, dayaktan dalağını kaybetti, saçları kazıtıldı - 8

"MEZARINDA RAHAT UYUMASINI İSTİYORUM"

Yağmur ile mesajlaşmalarını da dava dosyasına koyduklarını dile getiren K.C., soruşturmanın tüm yönleriyle araştırılmasını isteyerek "Bana gönderdiği mesajlarda sürekli Türkiye’ye dönmek istediğini ancak erkek arkadaşının buna izin vermediğini, ona sürekli vurduğunu ve kötü davrandığını söylüyordu." dedi.

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş cinayetinin sır perdesi: Uyuşturucuya alıştırıldı, dayaktan dalağını kaybetti, saçları kazıtıldı - 9

Hem ABD’de hem Türkiye’de hukuk mücadelesi başlattıklarını da ifade eden K.C., "Bu konunun asla peşini bırakmayacağız. Kesin ölüm nedeniyle ilgili otopsi raporunu bekliyoruz. Yeğenimin en azından mezarında rahat uyumasını istiyorum." diye konuştu.

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş cinayetinin sır perdesi: Uyuşturucuya alıştırıldı, dayaktan dalağını kaybetti, saçları kazıtıldı - 10
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