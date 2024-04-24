Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş cinayetinin sır perdesi: Uyuşturucuya alıştırıldı, dayaktan dalağını kaybetti, saçları kazıtıldı
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın kanında ölümüne neden olmayacak kadar uyuşturucu tespit edildi. Sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ileri sürülürken Taktaş'ın dövülüp dalağını kaybettiği, aç bırakıldığı ve kıskançlık yüzünden saçlarının kazıtıldığı iddia edildi. Taktaş'ın ailesi iki ülkede de hukuk mücadelesi başlattı.
"İşte Benim Stilim" isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan’da ABD’de fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.