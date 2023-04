Sosyal medya gündeminde 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü var: Dünya Sokak Hayvanları Günü mesajları

"Onları her hâliyle seviyor, yaşam boyu birbirimize arkadaşlık ediyoruz. Gelin, sadece yakınımızdaki dostlarımız için değil, tüm hayvanlar için daha iyi bir yaşam talep edelim. 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü kutlu olsun! "

"İnsan ruhunun bir parçası hayvan sevgisini tadana kadar uyanmaz. 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü kutlu olsun."

"4 Ekim dünya hayvan hakları günü. Birgün değil hergün onlarında bu hayatta hakları olmalı. Can parçası onlar."

"Onlar Bize Emanet

4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü Sevimli dostlarımızı sadece bir gün değil, her gün hatırlayalım. Bize yüreklerini açan tüm Can dostlarımızı her zaman koruyalım sevelim."

"Dünya sırf insanların yaşadığı bir alan değildir. Yaşadığımız alan, Dünyayı oluşturan tüm canlı türleri ile güzel, onlar ile anlamlıdır.

Dünya Hayvan Hakları Günü Kutlu Olsun."