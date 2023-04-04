Sosyal medya gündeminde 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü var: Dünya Sokak Hayvanları Günü mesajları

Hayvan hakları, insan harici hayvanların tümünün ya da bir kısmının kendilerine ait bir özerkliğe sahip oldukları ve acıdan kaçınma gibi temel çıkarlarının tıpkı insanların temel çıkarlarının korunduğu gibi korunması gerektiğini savunan fikirdir. Hayvan hakları kavramı, insan harici hayvanların insan amaçlarına uygun düştüğü biçimde kullanılabilecek birer eşya olmadığı, kendi arzuları ve ihtiyaçları olan bireyler olarak muamele görmeleri gerektiği anlamına gelir.
Türkiye'de hayvan hakları 2004 yılında yasa ile koruma altına alınmıştır. Hayvanların, doğanın onlara tanıdığı yaşama haklarını korumak için gerekli hükümler yasal güvenceye alınmış ve bu hükümleri ihlal edenlere çeşitli cezalar verilmesi öngörülmüştür.
TBMM'de 9 Temmuz 2021 tarihinde Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmıştır. Yapılan yasal düzenlemede hayvanlara yönelik işkence, kötü muamele, hayvana yönelik cinsel istismar ve tecavüz gibi hak ihlalleri suç kapsamına alınarak hapis cezası getirilmiştir.
"Hayvanlar bizim vicdanımızdır..
4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü.
Haklarını koruyamıyorsak, birşey yapamıyorsak, yaşatmak adına;
Bir kap su, bir kap mama verebiliriz.."
"Bir canlıya karşı uygulanan şiddetin son bulduğu bir dünya umuduyla Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü kutlu olsun. Onlar bizlere emanet biz Allaha."
"Dünya Hayvan Hakları Günü’nde insanlar olarak hayvan dostlarımızın da iyi bir yaşam hak ettiğini unutmayalım. Daha iyi yasalarla daha güzel bir dünyada hep birlikte yaşamak mümkün."
"Dünya hayvan hakları günü.
Barınma
Beslenmek.
Sevilmek....
Sağlıklı kalabilmek.
Bu evreni sadece kendinin sanan insan denen yaratıklardan koruyun kollayın bu güzel dostları."
"Onları her hâliyle seviyor, yaşam boyu birbirimize arkadaşlık ediyoruz. Gelin, sadece yakınımızdaki dostlarımız için değil, tüm hayvanlar için daha iyi bir yaşam talep edelim. 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü kutlu olsun! "
"İnsan ruhunun bir parçası hayvan sevgisini tadana kadar uyanmaz. 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü kutlu olsun."
"4 Ekim dünya hayvan hakları günü. Birgün değil hergün onlarında bu hayatta hakları olmalı. Can parçası onlar."
"Onlar Bize Emanet
4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü Sevimli dostlarımızı sadece bir gün değil, her gün hatırlayalım. Bize yüreklerini açan tüm Can dostlarımızı her zaman koruyalım sevelim."
"Dünya sırf insanların yaşadığı bir alan değildir. Yaşadığımız alan, Dünyayı oluşturan tüm canlı türleri ile güzel, onlar ile anlamlıdır.
Dünya Hayvan Hakları Günü Kutlu Olsun."