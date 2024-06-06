Sosyal medyada 7 bin 500 euroya Avrupa vaadi
İstanbul Esenyurt'ta sosyal medyada gördüğü bir ilandan yola çıkarak oğlunu Avrupa'ya göndermek için başvuruda bulunan Suriye uyruklu İbrahim Elzirek, 7 bin 450 euro dolandırıldı. Dolandırıcıların sosyal medyada numaralarını yazıp kefil oldukları ve Avrupa'ya göndereceklerini söyleyip insanları dolandırdıkları tespit edildi.
Dolandırıcıların yeni yöntemi belli oldu.
Suriye uyruklu İbrahim Elzirek, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir binanın bahçe katında 6 çocuğu ve eşiyle birlikte yaşıyor.
3 çocuğunun hasta olduğunu söyleyen Elzirek, ailesinin daha iyi şartlarda yaşaması için Avrupa'ya iltica başvurusunda bulunduğunu öne sürdü.
İddiaya göre, ailesinde şizofreni hastası bireyler olması nedeniyle başvuruları bir türlü kabul olmayan Elzirek, Avrupa'ya gitmek için başka çözüm yolları aramaya başladı.