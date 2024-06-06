Sosyal medyada 7 bin 500 euroya Avrupa vaadi

SOSYAL MEDYADAKİ İLANA ALDANIP PARASINI KAPTIRDI

Sosyal medyada gördüğü bir ilanda yer alan numarayı arayan Elzirek, 18 yaşından küçük oğlunu vatandaşlık almasının daha kolay olması ve vatandaşlığı aldıktan sonra da tüm aileyi yanına alacağını düşündüğü için Avrupa'ya göndermek istediğini söyledi.

Ardından, Esenyurt'ta İbrahim Elzirek ile buluşan şüpheliler Elzirek'ten komisyonlar da dahil olmak üzere toplamda 7 bin 450 euro para istedi. Parası olmayan Elzirek, Suriye'de bulunan iki arkadaşından borç istedi.

Suriye'den para geldikten sonra şüpheliler, Esenyurt'ta bir ofiste Elzirek ve Avrupa'ya gidecek olan oğluyla buluştu.