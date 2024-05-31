Sosyal medyada “masaj” tuzağıyla “silikon sigortası” vurgunu: 2 yılda 50 milyon lira dolandırdılar

EŞİ VE ÇOCUĞUYLA TEHDİT ETTİLER

Başından geçenleri anlatan B.C, öncelikle eşini aldattığı için çok pişman olduğunu ifade ederek, şunları anlattı:

“Sosyal medyada gezinirken mutlu sonla biten masaj reklamına denk geldim. Biraz ilgimi çekti açıkçası. Reklama bir kere tıkladım. Sonra kendi WhatsApp uygulamasında mesaj sohbeti açıldı. Kendileriyle görüştüm, birçok bayan fotoğrafı attılar ve içlerinden bir kadını seçtim. Öncelikle düşük miktarda yapıyorlar. Bin lira istendi, kendilerine yolladım. Geceliği 5 bin liraydı kabul ettim. Değişik fantezi özellikleri varmış, bunlardan bazılarını seçtim ve ücret arttı. Ondan sonra, ‘Bu bayan size gelirken normal bir şekilde gelmeyecek, birazcık riskli, bunların silikonları var. Göğsünde silikonları var, dudak silikonu var. Bunlara zarar gelirse bunların teminatı adı altında biz para alıyoruz sizden’ dediler. İlk olarak bunun için 7 bin 500 lira istendi, kabul edip gönderdim. Sonra ekstralar eklendi, 50 bin liraya kadar çıktı. Ben bir kısım daha ödedim. Kadın adresime gelmedi ve benden tekrar para istendi. Ben de göndermedim ve ‘Paramı geri istiyorum’ dedim. Bu sefer, ‘Biz eşinizi, çoluk çocuğunuzu biliyoruz. Onlardan ücreti alırız’ diyerek tehdit ettiler. Şaşırdım ve çok korktum. ‘Siz evlisiniz, eşiniz şu, çocuklarınız bu, görüşme kayıtlarını onlara atarız’ denildi.”