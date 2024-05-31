Sosyal medyada “masaj” tuzağıyla “silikon sigortası” vurgunu: 2 yılda 50 milyon lira dolandırdılar
Tunceli’de sosyal medyada denk geldiği “Mutlu son masaj” ibareli ilan üzerinden iletişime geçtiği kişilerin tuzağına düşen bir kişi 220 bin lira dolandırdı. Dolandırıcıların, kendisiyle ilgilenecek kadınlara görüşmesi sırasında göğüs ve dudak silikonlarına zarar gelmesi ihtimaline karşı teminat adı altında para gönderen B.C’nin ihbarıyla başlayan operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli’de B.C. adlı erkek, sosyal medyada denk geldiği “Mutlu son masajı” ibareli ilan üzerinden iletişime geçtiği kişilere kanarak, kendisiyle ilgilenecek kadınlarla görüşmesi sırasında göğüs ve dudak silikonlarına zarar gelmesi ihtimaline karşı, teminat adı altında parçalar halinde 50 bin TL gönderdi.
Kadının gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayınca parasını geri isteyen B.C’ye, yazışmaların ve ses kayıtlarının ailesine gönderileceği tehdidinden bulunularak tekrar para istendi.
Bunun üzerine B.C, kredi çekerek şüphelilere 170 bin TL daha gönderdi.
Şebeke üyelerinin o parayla yetinmeyeceğini anlayan B.C, polise giderek şikayette bulundu.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip kurularak çalışma başlatıldı.