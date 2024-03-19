Sosyal medyada ucuz mobilya tuzağı: “Para gelmedi” yalanına inandı, 33 bin lira dolandırıldı

"İNŞALLAH ÇABUK YAKALANIRLAR"

Dolandırıcıların kendisinden dördüncü kez 11 bin lira istediğini anlatan İbili, “Bu sefer şüphelendim. Benden dördüncü kez de havale yapmamı istediler, bir daha havale yapmadım. 3 iş günü sonra para iadesi hesabıma gelmeyince ben o internet sitesini aradım. İlan numaramı söyleyip, alışveriş yaptığımı dile getirdim. Bana böyle bir ilan ve satış olmadığını ve dolandırıldığımı söylediler. O şekilde dolandırıldığımı anladım. Direkt olarak bankamı aradım, durumu anlattım. Onlar da bana karakola şikayette bulunmam gerektiğini söylediler. İnşallah çabuk yakalanırlar.” diye konuştu.