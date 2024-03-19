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Sosyal medyada ucuz mobilya tuzağı: “Para gelmedi” yalanına inandı, 33 bin lira dolandırıldı

Sosyal medyada gördüğü ucuz mobilya takımını satın almak isteyen kadın, dolandırıcıların ağına düştü. Dolandırıcıların “Para gelmedi.” yalanına inanıp, verilen hesaba 3 kez 11 bin lira para gönderen Nurcan İbili, suç duyurusunda bulundu.

Sosyal medyada ucuz mobilya tuzağı: “Para gelmedi” yalanına inandı, 33 bin lira dolandırıldı - 1

İstanbul’da yaşayan Nurcan İbili, geçen pazar günü sosyal medyada 11 bin lira fiyatlı koltuk takımı ilanı gördü.

Uygun fiyata satılık olarak gösterilen 11 bin liranın içinde koltuk takımı, televizyon ünitesi, orta sehpa, perde, masa, sandalyeler ve konsol vardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sosyal medyada ucuz mobilya tuzağı: “Para gelmedi” yalanına inandı, 33 bin lira dolandırıldı - 2

Satıcıya ulaşan İbili fiyatın neden bu kadar ucuz olduğunu sorduğunda, “Ben emlakçıyım, ev sahibim yurtdışında yaşıyor. Eşyalarını satmamı istedi. O yüzden ucuza satıyorum.” cevabını aldı.

Ardından link üzerinden alışveriş sitesine yönlendirildi ve siparişi verdi.
Sosyal medyada ucuz mobilya tuzağı: “Para gelmedi” yalanına inandı, 33 bin lira dolandırıldı - 3

İlk olarak 11 bin lira havale yapan İbili, satıcının paranın gelmediğini hata olduğunu söylemesinin ardından şüphelenmeden iki kez daha 11 bin lira havale yaptı.

Toplam 33 bin lira gönderen İbili dolandırıldığını anlayınca, şikayette bulundu.
Sosyal medyada ucuz mobilya tuzağı: “Para gelmedi” yalanına inandı, 33 bin lira dolandırıldı - 4

"İNŞALLAH ÇABUK YAKALANIRLAR"

Dolandırıcıların kendisinden dördüncü kez 11 bin lira istediğini anlatan İbili, “Bu sefer şüphelendim. Benden dördüncü kez de havale yapmamı istediler, bir daha havale yapmadım. 3 iş günü sonra para iadesi hesabıma gelmeyince ben o internet sitesini aradım. İlan numaramı söyleyip, alışveriş yaptığımı dile getirdim. Bana böyle bir ilan ve satış olmadığını ve dolandırıldığımı söylediler. O şekilde dolandırıldığımı anladım. Direkt olarak bankamı aradım, durumu anlattım. Onlar da bana karakola şikayette bulunmam gerektiğini söylediler. İnşallah çabuk yakalanırlar.” diye konuştu.

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