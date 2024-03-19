Sosyal medyada ucuz mobilya tuzağı: “Para gelmedi” yalanına inandı, 33 bin lira dolandırıldı
Sosyal medyada gördüğü ucuz mobilya takımını satın almak isteyen kadın, dolandırıcıların ağına düştü. Dolandırıcıların “Para gelmedi.” yalanına inanıp, verilen hesaba 3 kez 11 bin lira para gönderen Nurcan İbili, suç duyurusunda bulundu.
İstanbul’da yaşayan Nurcan İbili, geçen pazar günü sosyal medyada 11 bin lira fiyatlı koltuk takımı ilanı gördü.Uygun fiyata satılık olarak gösterilen 11 bin liranın içinde koltuk takımı, televizyon ünitesi, orta sehpa, perde, masa, sandalyeler ve konsol vardı.