Sosyal medyadaki linç kampanyası canından etti: Yorumları okurken kalp krizi geçirdi

"KESİNLİKLE DENİZE YAĞ BASMADI, BU KADAR NET"

Arkadaşları, Ömer Karakaya'nın denize iddia edildiği gibi yağ basmadığını savundu.

Kaydedilen görüntülerin ardından "Linç operasyonu" yapıldığını ileri süren Yılmaz Badur, bu teknelerin genellikle kestane ağacından yapıldığını belirterek "Su teknede beklediğinde siyah renk alır. Normalde bu suyu basmaması gerek. Bu doğru. Ama görüntü sayfaya düştüğü zaman yapılan yorumlar, edilen küfürler bu arkadaşı bu duruma getirdi. Akşam üzüntüden, kızgınlıktan olduğu yerde aort damarı patladı arkadaşın. Sahil Güvenlik zaten gelmiş işlemini yapmış, cezasını kesmiş. Sosyal medyadan küfür etmek ne demek? Arkadaşın yaptığı yanlış; denize sintine basılmıyor, doğru. Ama yağ değil, yağmur suyunu basıyor. Renginin siyah olması da kayığın malzemesinin kestaneden yapılmış olmasından." dedi.