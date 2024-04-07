Sosyal medyadaki linç kampanyası canından etti: Yorumları okurken kalp krizi geçirdi
İstanbul Avcılar'da teknesinden denize atık boşaltırken görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan balıkçı Ömer Karakaya, hakkında yazılan yorumları okurken kalp krizi geçirdi. Karakaya'nın arkadaşları ise olayın sosyal medyada yazıldığı gibi olmadığını ve linç kampanyası başlatıldığını dile getirdi.
Avcılar, İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) iskelesi yanında iddiaya göre teknesinden atık boşaltan Ömer Karakaya, sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.