Sosyal medyadan 'Eskort' ilanıyla 3 milyon liralık vurgun: 11 kişi tutuklandı

5 YILDIZLI OTELDE HAVUZDA YAKALANDI

3 Temmuz pazar günü Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile operasyon düzenleyen polis, şebeke lideri olduğu öne sürülen Hasan G.'yi tatil yaptığı Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki 5 yıldızlı otelin havuzunda, diğer şüphelileri ise Manisa ve Denizli'deki adreslerinde gözaltına aldı. 4'ü kadın, 16 şüpheli, sorgulanmak üzere Karaman'a getirildi.