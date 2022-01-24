Sosyal medyanın son hedefi: Sinop'un 'Poseidon heykeli'

Eleştirilere yanıt veren ve herkesi heykelle fotoğraf çektirmek için Sinop'a davet eden Kaya, "Poseidon, bilindiği gibi Yunan mitolojisinde deniz tanrısı. Sinop, Karadeniz'de denizle anılan tek kenttir. Heykelin kaidesi de deniz ürünlerinden yapılmıştır. O yükseklikte yapılmasının sebebi ise, herkes onu tartışıyor, poyrazla birlikte dalgalar o yüksekliğe ulaşıyor" dedi.

Heykeli eleştirenleri araştırma yapmaya davet eden Kaya, "Bu heykel şu anda burada bakımsız kaldı. Yazın bakımlarını yapacağız. Böyle bir güzel heykelin yanında fotoğraf çektirmeden gidenler, öbür dünyada pek rahat edemezler" diye konuştu.